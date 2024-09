'Ovo je uvreda, užasno je' Zbog statue kraljice Elizabete II u Severnoj Irskoj ceo svet besan (FOTO)

Nakon što je u baštama zamka Antrim otkrivena statua kraljice Elizabete II, javnost Severne Irske nije ostala ravnodušna. Umesto pohvala, skulptura je naišla na žestoku kritiku.

Naime, pojedinci su komentarisali da statua više liči na gospođu Dautfajer - gospođu iz istoimenog filma, nego na pokojnu kraljicu, dok su drugi kritikovale njen izgled, oblik lica, držanje i gumene čizme.

"Nema apsolutno nikakve sličnosti"

Podsmevanje i ogorčenje počeli su nekoliko sati nakon otkrivanja bronzane statue kraljice Elizabete II u baštama dvorca Antrim. Iako je sama opština Antrim i Njutaunebi angažovala lokalnog umetnika Anta Brenana da izradi skulpturu u znak sećanja na kraljičin doprinos, reakcije na društvenim mrežama bile su daleko od pozitivnih.

"Nema apsolutno nikakve sličnosti sa njenim veličanstvom, ovo je uvreda za sećanje na kraljicu", izjavio je jedan nezadovoljni posetilac. Dok je drugi dodao: "Sklonite ovo, užasno je!"Statua kraljice Elizabete II postavljena je pored spomenika njenom suprugu, princu Filipu, a u sklopu spomen-kompleksa nalaze se i dve bronzane korgi statue, omiljene kraljičine rase pasa.

On the left is what humans are capable of when it comes to revering someone in sculpture. 🤯

On the right is what they've done for the Queen. 🤡

It's laughably bad, except this shit isn't funny anymore. pic.twitter.com/n61UPkYJeP