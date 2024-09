Evo šta je jeo 'najmonstruozniji bilder sveta' koji je umro u 36. godini: Količine koje prevazilaze zdrav razum

Ilija Golem je poznati bodibilder iz Češke, koji je iznenada preminuo 36. godini.

Bodibildingom počeo je zbog želje odmalena da bude poput Arnolda Švarcenegera ili Silvestera Stallonea, što je doprinelo i fantastičnim rezultatima u njegovoj karijeri. No, njegova ishrana se fokusira na sasvim drugačije navike od običnih ljudi.

Portal "Men's Health" potvrdila je tužnu vest o ličnosti koju je zbog veličine i količine hrane koju je jeo tokom dana definisala kao "mutanta" ili "najmonstruoznijeg bodibildera na svetu". Upravo, novinar koji je potpisao belešku, Roberto Kabezas, ističe ovaj razlog kao mogući razlog njegove smrti:

- Kažu da bi tako divlji način ishrane mogao da stoji iza njegove neočekivane smrti.

Ilija je u svoj organizam mogao da unese i do 16.500 kalorija dnevno uz ishranu od sedam obroka, u kojoj su preovladavali suši (više od 100 komada dnevno) i meso (2,5 kilograma dnevno). Pored toga, ubrizgao je 50 dnevnih doza insulina i opasnu supstancu koja se koristi za veštački rast mišića.

Bio je visok 1,85 metara i težak 165 kilograma u fazi najvećeg mišićnog volumena.

Povodom svojih početaka u svetu bodibildinga, Ilija Golem je istakao da „kada sam počela da treniram nije bilo interneta i društvenih mreža za učenje, vođena sam samo svojim znanjem iz časopisa i pomoći vlasnika teretane“. Bodibilder, koji je kao mladić bio ljubitelj skijanja, biciklizma i tenisa, zabeležio je neverovatne lične rekorde u bench pressu (270 kilograma), mrtvom dizanju (315 kilograma) i čučnjevima (315).

Sa 63,5 cm bicepsa i prsnog koša koji se proteže do 155 cm, Evropljanin, koji se nastanio u Majamiju, je u opisu svoje Jutjub stranice naveo: „Moja transformacija je rezultat godina napornog treninga i discipline, zajedno sa razumevanjem fiziologije vežbanja i ishrane. Jedna od mojih težnji je da pokažem da su fitnes i fizička dostignuća mnogo više od toga: oni su načini da se ljudi zbliže, stvore veze i pomognu da se inspirišu drugi u svim oblastima života, izvan teretane ili na sceni, prenosi "Infobae".

World's Most "Monstrous" Bodybuilder Illia Golem has passed away at 36 years old. GI sends condolences to family and friends during this time.https://t.co/QGhKKquyot pic.twitter.com/ueFfsogr8y