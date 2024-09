PREŠLI SMO 420 KILOMETARA POTPUNO GOLI NA BICIKLU: Vozili smo 6 dana, a evo kako su drugi reagovali na nas (FOTO)

Tokom putovanja, Antić i Nil su kombinovali kampovanje pod zvezdama i boravak u hotelima ili pansionima. U prodavnice i barove su ulazili bez ikakve odeće. Sada, dok krstare Kornvolom, javljaju da je reakcija javnosti bila "prilično pozitivna".

Nil Koks (36) i njegova prijateljica Džej Antić (25) započeli su svoje neobično putovanje od 260 milja, odnosno, 418 kilometara od Glostera do Lends Enda u Kornvolu u subotu, 7. septembra, i to bez odeće. Ovaj dinamični duo naturista, odlučio je da istraži prirodne lepote regiona na svoj jedinstven način.



Njihova ruta obuhvatila je vožnju biciklom od Glostera do Bristola, istraživanje Mendipsa i zaustavljanje u Glastonberiju. Tokom putovanja, Nil i Antić kombinovali su kampovanje pod zvezdama i boravak u hotelima ili pansionima. U prodavnice i barove su ulazili bez ikakve odeće. Sada, dok krstare Kornvolom, izveštavaju da je reakcija javnosti bila "prilično pozitivna".

Nil je zaposlen u finansijskom sektoru i poreklom je iz Stouka u Istočnom Češiru. "Pre dve godine smo vozili bicikl do Lends Enda i prikupili oko 5.000 funti. Ovoga puta je više bilo zbog uživanja. Sada nismo daleko od kraja i naišli smo različite reakcije. Ljudi na društvenim mrežama uvek imaju svoje mišljenje – ali nismo imali mnogo negativnih komentara”, rekao je on.

Yeah not a fan out some clothes on and deal with your nakedness on your own time Friends causing stir with six-day naked tandem bike trip https://t.co/3NbToR0o5m — kizikyourway (@RhondaT79756055) 14. септембар 2024.

U jednom trenutku su se ipak obukli, ali ne zbog ljudi, već zbog vremenskih uslova.

"U Glastonberiju su ljudi bili izuzetno pozitivni, možda i previše. U Bristolu su ljudi bili ravnodušni, što je zapravo ono što smo želeli. Bilo je trenutaka kada sam se brinuo zbog mogućih negativnih reakcija, ali sve je to bilo u mojoj glavi. Nakon što smo prošli kroz Glastonberi, obukli smo se – ali samo zbog vetra i kiše!", dodao je Nil.



Nil i njegova partnerka J. Antić, koja je iz Pekama u jugoistočnom Londonu, započeli su svoju avanturu u subotu. Posetili su nekoliko barova u Bristolu potpuno goli, primećujući da je reakcija prisutnih bila uglavnom "ravnodušna“, dok su uživali u večeri.

Nedelja je prošla u planiranju logistike za ostatak rute, pre nego što su u ponedeljak krenuli ka Mendips Hilsu u Somersetu. U zavisnosti od vremena i lokacije, kampovali su ili su odsedali u hotelima ili pansionima. Tokom putovanja do Kalomptona u Devonu, zaustavili su se u Glastonberiju gde su se osvežili, popili piće i istražili lokalne prodavnice.

"U Glastonberiju je bilo gotovo previše pozitivno. Jedna dama nam se čak zahvalila. Gde god da idemo, ljudi nas posmatraju – mislim da su neki jednostavno zbunjeni što vide dvoje golih ljudi u tandemu, rekao je Nil.

Dok su se približavali kraju svoje rute, par je bio prijatno iznenađen pozitivnim reakcijama koje su dobili. Međutim, Nil je priznao da nisu svi podržavali njihovu nagost kada su podelili njihovo putovanje u lokalnoj Fejsbuk grupi.



Jedan korisnik je komentarisao: "Možda volite da budete goli, ali to ne znači da svi žele to da vide. Imajte više poštovanja prema drugim ljudima!“ Drugi je dodao: "Nikada nisam razumeo potrebu ljudi da privlače pažnju na sebe, a da ništa ne doprinesu ostatku društva.“

Ipak, neki su ih podržali, uz komentare poput "svaka čast!".

Nil je pojasnio da njihov izbor da prihvate naturizam nije tu da uzrujava nekoga, već se radi o prihvatanju prirodnog načina života. "Ne mislim da su gola tela loša ili opasna. To nije seksualna stvar – imam devojku već 10 godina i ona je ok sa tim što idem na putovanja sa drugim ženama jer zna da je to zdravo i nema ništa više od toga. Živimo u svetu prepunom problema, pa ako možemo da pomognemo ljudima da shvate da su sva tela u redu, onda radimo nešto kako treba“, zaključio je Nil.

Antićeva je dodala: "Ovo je bila dobra prekretnica za mene u vezi sa samopouzdanjem i prihvatanjem svog tela. Jednom sam pročitala da izlaganje neseksualnoj golotinji može pozitivno uticati na to kako drugi vide sebe. U današnjem svetu, verujem da je to uvek korisno.“ Nil je dodao: „Osećam se srećnije i pod manjim stresom kada sam nag. I čini se da većina ljudi podržava to."

Autor: Dubravka Bošković