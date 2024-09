U jednom gradu možete probati 'specijalnu' kafu: Služe je u zelenoj baburi, a evo koliko košta (VIDEO)

Jedan kafić u Šangaju privukao je pažnju na društvenim mrežama zbog “specijalne” kafe koju služi svojim gostima.

O čemu se radi? Njihova kreacija podrazumeva sipanje popularnog toplog napitka u zelene babure, a u meniju je označena kao Green pepper latte.

Snimci pripreme neobičnog napitka preplavili su mreže, a tvrdi se da je “kafa u baburi” postala senzacija.

#Coffee #aficionados plz don't be mad. A #cafe in #Shanghai introduced their #greenpepper #latte, and it seems that it has attracted many curious customers to try it out.



Sold at 9.9 yuan(US$ 1.38), and you get a green pepper. pic.twitter.com/2KOxqeQRne