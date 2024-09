Kao dečak je otet i pronađen živ 73 godine kasnije: Njegov brat je dočekao susret i izdahuo, a majka nikad nije saznala istinu

Neverovatna vest da je Luis, a koji sada ima 79 godina, lociran pojavila se ovog vikenda nakon što se pokazalo da je, nakon što je namamljen, prebačen preko granice pre nego što ga je odgajao par u Njujorku. Sada star 79 godina, Luis se ponovo ujedinio sa Rodžerom (82) u junu pre nego što je stariji brat, nažalost, preminuo prošlog meseca nakon dijagnoze raka.

Luisu je ušla u trag nećaka Alida Alekin (63), koja je uradila onlajn DNK test i koristila novinske arhive u svojoj upornoj potrazi za odgovorima na porodičnu tragediju. Njeni napori su se isplatili nakon što je pronašla Luisa ranije ove godine zajedno sa policijom Ouklanda, FBI-jem i Ministarstvom pravde.

Ona je uradila DNK test iz zabave 2020. i obratila se Luisu nakon što je njihov DNK podudaran sa 22 odsto, iako nikada nije dobila odgovor. Alidine ćerke su tada počele da ga ispituju, pretražujući Luisovo ime na mreži, a porodica je otkrila njegove slike na mikrofilmu u njihovoj lokalnoj biblioteci, piše Mirror.

"Zgrabili su jedno drugo i imali jako čvrst, dug zagrljaj. Seli su i samo razgovarali", rekla je Alida. Govoreći o Rodžerovoj smrti, rekla je da je on „srećno umro“ i da je „u miru sa sobom, znajući da je njegov brat pronađen“.

