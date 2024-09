EVO KAKO IZGLEDA NAKON 9 MESECI BORBE SA RAKOM: Kejt Midlton prvi put u javnosti otkako je završila s primanjem hemoterapije (FOTO)

Buduća britanska kraljica, koja je prošle nedelje otkrila da je njeno lečenje završeno i da će se polako vratiti kraljevskim dužnostima.

Kejt Midlton (42) snimljena je u javnosti prvi put otkako je završila s hemoterapijom. Princeza od Velsa je sa suprugom Vilijamom krenula na misu u crkvi Crathie Kirk u Balmoralu. Vilijam je bio za volanom, dok je Kejt sa šeširom na glavi sedela na suvozačkom mestu.

Princeza je snimljena samo nekoliko dana nakon što se vratila svojim zvaničnim dužnostima, kada je početkom nedelje održala svoj prvi službeni sastanak nakon više od devet meseci pauze zbog borbe s rakom. Na sastanku je razgovarala o svom projektu Rani razvoj u detinjstvu, a prisustvovali su članovi njenog tima i predstavnici fondacije Rano detinjstvo.

