EKSPERIMENT KOJI JE ZAPREPASTIO SVET: 10 dečaka i 10 devojčica živeli su sami u kući 5 dana, evo šta je usledilo

Eksperiment od 10 dečaka i 10 devojčica koji su živeli sami 5 dana u kući, mnoge je iznenadio.

Televezija ranih 2000-ih bila je sasvim drugačija nego danas, a iako nam se čini da ništa ne može da bude luđe od savremenih rijaliti emisija, i pre dve decenije postojali su neki jednako diskutabilni i problematični koncepti. To je posebno bio slučaj sa britanskim rijalitijem "Boys and Girls Alone", koji je lansiran 2002. godine. Sada, 22 godine kasnije, možemo slobodno da kažemo da je ovo bila neka vrsta društvenog eksperimenta koja se završila na vrlo zanimljiv način.

Producenti dokumentarnog rijalitija, emitovanog na Kanalu 4, rešili su da provere šta će se desiti ukoliko se desetoro dece ostavi samo u kući i to na samo pet dana. Eksperiment je sproveden uz angažovanje 10 dečaka i 10 devojčica, starosti između 11 i 12 godina.

Krenimo ispočetka. U prvoj epizodi "Boys Alone" deset dečaka poslato je u kuću, opskrbljenu različitom hranom, igračkama, knjigama i bojicama. Bili su bez nadzora odraslih, ne računajući snimateljsku ekipu, koja nije smela da interveniše ili ima kontakta sa dečacima, osim ako nije postojala zabrinutost za njihovu bezbednost.

Kamere su bile postavljene i u svakoj spavaćoj sobi, kako bi pratile dečake tokom noći. U kući su postojale dve spavaće sobe, jedna veća sa šest kreveta i druga manja sa četiri kreveta. Važno je napomenuti da su mogli da napuste kuću u svakom trenutku i da su mogli da razgovaraju sa produkcijskim timom, medicinskom sestrom, njihovim roditeljima i dečjim psihijatrom kada god to požele.

Dečaci su bili uzrasta između 11 i 12 godina, različitog fizičkog izgleda, i iz različitih sredina i porodičnih okolnosti, a međusobno se nisu poznavali pre nego što su pristupili ovom projektu. Haos je nastupio onog trenutka kada su dečaci prošli kroz ulazna vrata kuće. Počeli su tako što su krenuli da farbaju zidove, bacaju hranu na pod i prskaju jedni druge iz vodenih pištolja.

Iako su svi pohađali časove kuvanja nedelju dana pre nego što su stigli u kuću, nijedan od dečaka nije iskoristio stečene veštine. Za obrok su uglavnom jeli različite grickalice i pili gazirana pića, a najkomplikovanije što su napravilo bilo je paljenje rerne kako bi ispekli zamrznutu picu.

Takođe, oni su se podelili u dve grupe; jedna od njih je bila bučna, a u drugoj su se okupili tiši dečaci - oni skloni galami noću su namerno budili one druge, neprestano proizvodeći glasne zvukove i pokušavajući da uđu u njihovu sobu. Često su se međusobno udarali različitim predmetima iz zabave. Majkl, jedan od dečaka u kući koji se, po mišljenu drugih, čudno ponašao, postao je meta ostalih, pa je u jednom trenutku završio vezan za stolicu u bašti. Do isteka petog dana, atmosfera u kući je bila agresivna i histerična, a prostor je bio praktično demoliran.

Kako je 10 devojčica izdržalo samo kod kuće tokom pet dana?

Nakon uspeha ove forme, Kanal 4 odlučio je da 2003. pokrene još jedan dokumntarac sa potpuno istim konceptom, ali su ovog puta gosti kuće umesto dečaka bile devojčice. Ovaj deo društvenog eksperimenta, nazvan "Girls alone", pokazao je da su devojčice imale mnogo drugačiji pristup kuvanju, čišćenju i međusobnoj interakciji.

Prvog dana, jedna od devojčica preuzela je kuvanje i čišćenje na sebe, pa je pripremila obrok za ostatak društva. Ta razliku od dečaka, devojčice su se okupile za kuhinjskim stolom i zajedno su jele prvi obrok. Nakon što su završile sa jelom, neke od devojčica odlučile su da organizuju reviju i ispeku kolače kako bi se zabavile.

Posle toga, jedna devojčica počela je da čisti i rasprema kuću, a ubrzo su joj se pridružile i ostale. Potom su se okupile i napravile plan kuvanja i čišćenja kako bi međusobno podelile obaveze.

Naravno, bilo je drame i među njima, pa su se ponekad prepirale jedne sa drugima, ali bi se često brzo pomirile i tešile su se međusobno. Dve devojčice su napustile projekat pre isteka pet dana. Ostale su malo raspremile kuću neposredno pre odlaska.

Kontroverzni projekat ponovljen je 2009. godine

Iako je čitava zamisao bila intrigantna, ponekad i zabavna, veliki deo publike bio je besan jer su deca bila prepuštena sama sebi tokom pet dana. Ipak, Kanal 4 je na krilima uspeha svog projekta sedam godina kasnije, 2009, emitovao četvorodelni rijaliti "Boys and Girls Alone". Koncept je bio identičan kao i gore opisane epizode, s tim što su u završnici rijalitija dečaci i devojčice živeli zajedno. Takođe, ovog puta su dobili i novac, različite zadatke i išli su na trodnevno kampovanje.

Međutim, britansko regulatorno telo za televizijski i radio program dobilo je preko 180 žalbi u vezi ovog rijalitija, temeljenu na "zlostavljanju i okrutnom postupanju prema deci", pa se ovaj projekat više nikada nije ponovio.



Među žestokim protivnicima rijalitija bila je i Rut Luis, majka dečaka Sema, jednog od onih koji je učestvovao u prvoj verziji šoua iz 2002. godine. "Taj projekat je bio užasan. Da mogu da vratim vreme, ne bih mu to dozvolila. Bio je to potpuni haos. Dok sam gledala ovaj novi projekat, nisam mogla da verujem da sam to dozvolila svom detetu. Bilo je užasno gledati sve to ponovo", rekla je ona za "Mirror" 2009.

I sam Sem, koji je te 2009. već imao 19, rekao je da ga je sramota svog učešća u tom rijalitiju. "Svaki dečak bi možda poželeo tu priliku, što ne znači da je to prava stvar. Nikada mi mama nije nedostajala više nego tada. Bio je to haos i postalo je depresivno kada smo se podelili u dva tabora i kada je praktično izbio rat između nas. Mesto je bilo uništeno i sramota me je da kažem, ali čak sam se i ja pretvorio u huligana", istakao je.

Autor: Dubravka Bošković