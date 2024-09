Ova dijamantska ogrlica ima 300 karata i stara je čak tri veka: Čeka novog vlasnika, a cena je vrtoglava (FOTO)

Retka ogrlica sastavljena od dijamanata stavlja se na aukciju u novembru. Međutim, ovo je daleko od obične i samo skupocene ogrlice, već ona sa sobom nosi istoriju dugu tri veka.

Kako se navodi, ova ogrlica je potencijalno povezana sa kraljicom Marijom Antoanetom, a napravljena je u 18. veku još pre Francuske revolucije.

Vrednost joj je 300 karata, sa cenom od skoro tri miliona dolara.

Poslednji put, ova ogrlica je viđena u javnosti 1973. godine, nakon čega je završila u privatnom vlasništvu.

The Anglesey Diamond Négligé is going on Auction at Sotheby’s in Geneva!



The Négligé may be a part of the legendary Collier de La Reine from the ‘Affair of the Diamond Necklace’ and the subsequent French Revolution: https://t.co/IMM9qiGzop