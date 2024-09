U Kanadi otkrivena lobanja dinosaurusa teška skoro 300 kilograma: Dobila je zanimljiv nadimak (VIDEO)

Paleontolozi su u blizini grada Grand Preri u Alberti iskopali lobanju Pachirhinosaurusa (Pachyrhinosaurus) tešku čak 272 kilograma, objavio je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Ovaj biljojed lutao je pustinjama Alberte pre 72 miliona godina.

Lobanja, kojoj su stručnjaci dali nadimak Big Sem, najveća je lobanja pronađena u Pajpstoun Kriku, navela je medijska kuća.

Paleontolog Emili Bamfort iz Muzeja dinosaurusa Filip J. Kuri kazala da se na lokalitetu uz kosti odraslih jedinki nalaze i stotine ostataka onih mlađih.

