Ova država menja pravila: TikTok više neće biti isti za decu?

Guverner Kalifornije, Gevin Njusom, potpisao je zakon koji bi mogao radikalno da promeni način na koji deca u toj državi koriste društvene mreže. Jedna od najvažnijih izmena odnosi se na TikTok-ov poznati "For You Page" (FYP), koji bi uskoro mogao da postane stvar prošlosti za mlađe korisnike.

Zakon SB976, koji će stupiti na snagu 2027. godine, donosi dve ključne promene. Prva se odnosi na zabranu društvenih mreža da prikazuju "zavisničke fidove" deci bez pristanka roditelja. Ovi fidovi su definisani kao sadržaji kreirani na osnovu podataka koje je korisnik dao ili koji su prikupljeni o njemu.

Druga promena zabranjuje slanje obaveštenja maloletnicima u određenim vremenskim intervalima – od ponoći do 6 sati ujutru, kao i tokom školskog vremena, između 8 i 15 časova.

Kraj algoritamskih preporuka za mlađe korisnike

Ove mere bi značile kraj algoritamski kreiranih fidova za mlađe korisnike, a umesto toga, fidovi bi morali biti hronološki, sastavljeni od sadržaja ljudi koje deca prate. To bi praktično značilo kraj "For You" stranice na TikTok-u i sličnim platformama.

Njusom je u svojoj izjavi naglasio da roditelji odavno znaju koliko društvene mreže mogu negativno uticati na decu, izazivajući izolaciju, anksioznost i gubljenje vremena. "Ovaj zakon štiti decu i tinejdžere od namerno dizajniranih karakteristika koje podstiču ove destruktivne navike", rekao je on.

Međutim, zakon predviđa da se ove restrikcije ne primenjuju na maloletnike ukoliko operator društvene mreže nema stvarno saznanje da je korisnik maloletan. Iako ostaje prostor za moguću zloupotrebu i zaobilaženje ovih pravila, autori zakona navode da će državni tužilac Kalifornije do 2027. godine morati da uvede mere za verifikaciju godina i roditeljsku saglasnost, iako još nije jasno kako će te mere izgledati.

TikTok se već suočava sa pravnim bitkama u SAD-u, tako da nije izvesno da će ova platforma opstati u zemlji do 2027. godine. Ipak, bez obzira na budući pejzaž društvenih mreža, ovaj zakon će značajno promeniti način na koji ove platforme funkcionišu za mlađe korisnike.

pročitajte još Ovom delu sveta preti katastrofa: Ove jeseni nas čeka nestašica 3 NAMIRNICE

Autor: Marija Radić