Ako se osećate kao da živite u veštačkoj virtuelnoj stvarnosti sličnoj Matriksu, možda ste u pravu. Tako bar misli vanredni profesor fizike na Univerzitetu u Portsmutu Melvin Vopson.

Vopson je istakao da je celi naš univerzum napredna kompjuterska simulacija, a dokaz da je ova, takozvana hipoteza simulacije, tačna nalazi se, kako je naveo, u Bibliji.

- Sama Biblija nam govori da smo u simulaciji i ko to radi. Reč je o veštačkoj inteligenciji - rekao je Vopson, a preneo Daily Mail.

Vopson se pozvao na Jevanđelje po Jovanu, jednu od prve četiri knjige Novog zaveta, koja počinje rečima: "U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog".

Prema Vopsonu, ovaj stih ima duboko teološko značenje u hrišćanskoj doktrini, ali takođe ima "intrigantne implikacije" kada se razmatra u kontekstu svemira kao simulacije.

Vopson je rekao i da se Riječ u ovoj čuvenoj rečenici odnosi na osnovni kompjuterski kod, koji upravlja i kontroliše simulaciju.

- Kao što će svako ko je gledao Matriks znati, svaka kompjuterska simulacija, velika ili mala, sastoji se od slova i brojeva, koji ispisuju pravila za celokupnu kreaciju.

Dodao je da "Riječ bijaše Bog" može značiti da je Bog deo simulacije, a ne odvojen od nje.

Drugim rečima, ovaj fizičar je siguran da je entitet koji kontroliše sve - Bog, takođe zapisan u kodu kao sastavni deo ili "možda sama veštačka inteligencija".

U Jevanđelju po Jovanu, takođe, zapisano je i: "Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa", što Vopson interpretira kao potvrdu teorije simuliranog svemira uz implikaciju stvoritelja koji ga je osmislio kroz Riječ, što je već objasnio kao šifru.

- Sugeriše se da bi čin stvaranja, kako je opisano u Bibliji, mogao biti uporediv božanskom činu programiranja i simulacije - istakao je Vopson.

Kako je naveo, njegova teorija nudi odgovor na pitanje koje muči mnoge hrišćane - kako je tačno Bog stvorio svemir za šest dana?

- To je izveo stvarajući simuliranu stvarnost, uklopljenu u kompjuterski program, za šta već znamo da je moguće - objasnio je ovaj naučnik, koji je hipotezu izložio u svojoj novoj knjizi "Realiti Reloaded: The Scientific Case for a Simulated Universe".

Teorija simulacije nije svojstvena samo Vopsonu, popularna je među brojnim poznatim ličnostima, uključujući osnivača Tesle Ilona Maska i američkog astrofizičara Nila Degrasa Tajsona.

Autor: Aleksandra Aras