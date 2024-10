Roditelji tražili semenu tečnost pokojnog sina jer žele unuče: Njihova rođaka pristala je da im bude surogat majka

Njihov sin tragično je skončao od ne-Hočkinsovog limfoma (rak krvi), a za života nije ostavio potomstvo

Roditelji iz Indije doživeli su veliku tragediju i morali da se suoče sa najvećim gubitkom koji može da zadesi čoveka - gubitak deteta. Naime, njihov sin tragično je skončao od ne-Hočkinsovog limfoma (rak krvi), a za života nije ostavio potomstvo, pa je njegovim roditeljima smrt sina pala još teže.

Međutim, oni su ipak došli na ideju kako da "dobiju" unuče zbog čega su se obratili sudu u Delhiju i zatražili pomoć u "borbi" sa bolnicom za semenu tečnost njihovog pokojnog sina. Ova borba trajala je četiri godine, a bitku su na kraju osvojili.

"Nismo imali mnogo sreće, izgubili smo sina. Ali sud nam je dao veoma dragocen dar. Sada bismo mogli da vratimo našeg sina," rekla je majka Harbir Kaur, prenosi "BBC".

Roditelji, Kaur i Gurvinder Singh podneli su peticiju sudu nakon što je bolnica "Ganga Ram" u Delhiju, decembra 2020. godine, odbila da im omogući uzorak semene tečnosti njihovog pokojnog sina koji je primljen je u bolnicu na lečenje.

