Kako da vratite obrisane poruke sa WhatsApp-a? Jednostavno je, ali je jedan uslov ključan

Možete da arhivirate ili brišete poruke u aplikaciji WhatsApp. Koja je razlika? Arhivirane poruke se lako mogu vratiti u samoj aplikaciji, dok kod izbrisanih to nije slučaj. Ali to ne znači da je nemoguće.

Arhivirane poruke možete naći i sami, tako što ćete listu četova povući na dole, a na vrhu će se pojaviti Arhiva. U arhivi možete pronaći sve poruke koje ste namerno ili slučajno prebacili tu.

Kako vratiti obrisane poruke u WhatsAppu?

This is what I want 👍🎊. Thank you #WhatsApp.#archived_chat pic.twitter.com/UtZflcyNQf