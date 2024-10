IMA 94 GODINE, A I DALJE DEJTUJE: Osećam se koketno, a kako i ne bih kad sam slobodna i on ima sve svoje zube pa nisam mogla da odbijem (VIDEO)

Baku Lilian Droniak (94) iz Konektikuta u SAD na Instagramu prati više od tri miliona pratilaca sa kojima deli svoja iskustva o ljubavnim vezama. U jednom od svojih videa na TikToku pričala je o poslednjem dejtu dok se spremala za isti.

Baka otišla na dejt mesec dana nakon raskida

"Ovo je prvi put da idem na dejt otkad sam raskinula sa dečkom. Prošlo je mesec dana, tako da je vreme," započela je Lilian svoj video.

Zatim je otkrila o kakvom muškarcu se radi:

"Osećam se koketno, a kako i ne bih kad sam slobodna i on ima sve svoje zube pa nisam mogla da odbijem. Ako uspe veza, on je samo par soba na spratu ispod udaljen od mene. Svaki put kad ga vidim, jede banane pa sam sam kupila minđuše na banane," ispričala je Lilian pa dodala:

"Nikad se ne ljubim na prvom dejtu, ali ovo je za mene," rekla je baka dok je stavljala ruž na usne, pa nastavila:

"Osećam se lepo. Pokazaću vam svoju odevnu kombinaciju. Ako mu se ne sviđa, zaboraviću ga. Idemo zajedno na večeru u staračkom domu, kako originalno. Doći će za koji minut," dodala je baka Lilian pa je zatim otišla na dejt.

Kasnije je snimila pratiocima i svoje iskustvo sa dejta.

"Vratila sam se s večere i nije dobro prošlo. Hteo je da me poljubi, ali nije mi se svidelo. Htela sam da bacim bananu na njega, ali nisam se usudila, to nije damski. Kako god! Do sledećeg," ispričala je Lilian.

Nakon što je videla video, jedna devojka ju je pitala za savet.



"Bako, gde upoznaješ te muškarce? Imam 32 godine i više vodim penzionerski život od celog doma penzionera u kojem se nalazite," napisala je mlada devojka u komentarima.

"Prošlo je mesec dana pa je vreme - u međuvremenu, ja još uvek patim za tipom koji je bio dobar prema meni pre pet godina," dodala je druga.

"Ova baka ide na dejtove više nego ja," zaključila je treća.

Autor: Dubravka Bošković