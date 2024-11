Uginuo najveći krokodil na svetu: Bio dugačak skoro šest metara (VIDEO)

Uginuo je krokodil Kasijus, dugačak 5,48 metara koji je imao titulu kao najveći krokodil u zatočeništvu, saopštio je danas azil u kojem je on bio smešten.

Kasijus, koji je imao više od 110 godina i bio težak više od jedne tone, bio je lošeg zdravstvenog stanja od 15. oktobra, naveli su iz azila na Fejsbuku, preneo je Rojters.

The world's largest crocodile in captivity has died. Cassius, who was believed to be more than 110 years old, called Green Island in Far North Queensland home. #7NEWS pic.twitter.com/kfcRRV7y3j