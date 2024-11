Biti gost na svadbi sve je skuplje: Ovo je minimum para koje treba ostaviti u koverti, a evo mogu li mladenci da zarade

Sezona svadbi je uveliko u toku, većina njih je zakazana još prošle godine, a mnogi budući mladenci već sada zakazuju za narednu godinu. Poznato je da se sada svadbe detaljno i dugo planiraju, a samim tim mnogo i koštaju.

Šta je danas pravi poklon za mladence? Novčanice su zamenile poklone u vidu bele tehnike, posuđa i posteljine? I šta je prava mera iznosa koji treba da se nađe u koverti sa čestitkom?

Prema rečima Boška Bubanje, predsednika Udruženja "Event Industrija Srbija" menjaju se trendovi u svemu, pa i u organizaciji svadbi.

- Imali smo pre možda deceniju, dve, onu neku varijantu kada gosti dolaze na svadbu, donose prase, donose piće... Donose te neke takozvane komadne poklone, kada su prosto restorani, odnosno te neke sale, nudile samo osnovnu uslugu u smislu posluženja, osnovnog servisa itd. Međutim, današnji moderni event centri nude praktično kompletnu organizaciju svadbe, kako samo od početka, od pripreme pa preko realizacije, naravno, kompletno posluženje hrane i pića, pa i dodatnih nekih usluga u vidu dekoracije, raznih specijalnih efekata, rasvete, pirotehnike itd, objasnio je Bubanja za Blic.

Koverta - najpoželjniji poklon

Zbog svega toga, danas najpoželjnija stavka kod svih mladenaca da gosti donesu koverte.

- I iznos za organizaciju svadbe se promenio, ono što je recimo do pre godinu i po ili dve koštalo, prosečna svadba zapravo u Srbiji broji oko 200 gostiju, i to je recimo pre godinu i po do dve koštalo negde između 13.000 i 15.000 evra. U 2024. godini za to je bilo potrebno odvojiti između 20.000 i 22.000 evra, a za sledeću godinu ovaj iznos će ići negde između 23.000 i 25.000 evra, rekao je Bubanja.

A koliko je novca pristojno u današnje vreme staviti u kovertu?

- Na svakoj svadbi imamo različite strukture gostiju, od prijatelja preko kolega, prijatelja od roditelja itd. Znači taj neki široki krug, a imamo naravno i najužu porodicu, braću, sestre, rođene stričeve, ujake... Naravno, roditelji i kumovi. I to prosto nisu iste kategorije gostiju. Ako govorimo o nekom prosečnom gostu, ja sam negde u oktobru 2022. rekao da se na svadbu bez 100 evra po osobi više ne može ići. Tada je to ljudima delovalo malo mnogo. Međutim, tokom 2023. i početkom 2024. se ispostavilo da je prosečan poklon po gostu prešao taj iznos od 100 evra po gostu. Ako kažem 100 evra po gostu, to znači ako imamo četvoročlanu porodicu, znači roditelje sa decom, to nije 400 evra, nego je to nekih 200-inak ili možda malo više od toga, istakao je Bubanja.

Mogu li mladenci da "zarade"

Od novca dobijenog na svadbi mladenci će, u većini slučajeva, uspeti da pokriju troškove svadbe.

- Ako sam rekao da svadba košta među 20.000 i 22.000 evra, to je sve - ne samo restoran, nego sve. Polovina od toga je restoran. Znači 10.000 do 11.000 je restoran, odnosno usluge koje se pružaju u event centru. I ako imamo 200 gostiju na svadbi i ako donesu po 100 evra, tu smo negde na tih 20.000 koliko košta zapravo svadba i svadba se pokrila, objasnio je Bubanja.

Ipak, zahvaljujući roditeljima, rodbini i kumovima, čiji poklon najčešće premašuje tih 100-200 evra, mladenci uspeju da nešto i "zarade".

- Oni daju naravno i neke veće iznose, to budu iznosi i od nekoliko hiljada evra. I mladenci na kraju sa takvog jednog događaja najčešće izađu u nekom plusu, koji mogu da iskoriste za neko putovanje ili možda za opremanje - kazao je Bubanja.

Cena stolice

A kako se kreće cena "stolice" na svadbi, od čega zavisi njen iznos?

- Cena zavisi od više faktora. Za sledeću godinu, pošto je ova već pri kraju i sve što je već planirano i ugovoreno još prošle godine ili početkom ove. Ako govorimo o sledećoj godinu, te cene u proseku negde kreću od 50 evra. Pa najviše, prosečna cena organizacije svadbe u Srbiji će biti između 60-62 evra po stolici za sledeću godinu. Naravno da ako neko u nekim manjim sredinama organizuje događaj, možda u nekoj sali pa u gomili tih raznih stvari angažuje se sam ili angažuje komšije ili u šatorima pa se angažuju ljudi koji će to pomoći. Naravno da to onda bude jeftinije, a naravno da imamo i hotele koje imaju iznose koje idu čak i do 200 evra po osobi - rekao je Bubanja.

Najveće poskupljenje

Kada je u pitanju organizacija svadbi, najveće poskupljenje je bilo tokom 2022. godine.

- Tada je to poskupelo između 35 i 40 procenata je poskupela kompletna organizacija svadbe. Za sledeću godinu to će ići negde oko 8 procenata do maksimalnih 10. Toliko skaču cene trenutno na godišnjem nivou i to negde prati i tu neku inflaciju, zaključio je Bubanja.

Autor: Marija Radić