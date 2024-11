'USKORO ĆU UMRETI, BLIŽI MI SE KRAJ' Majk Tajson u ogledalu video zabrinjavajuću stvar i sad čeka da se desi ono najgore

Jedan od najboljih boksera u istoriji, Majk Tajson, imao je neslavan povratak u ring i poražen je od jutjubera Džejka Pola u poslednjem meču. Ovog puta, mladost je pobedila iskustvo.

Nekadašnji šampion u superteškoj kategoriji prolazio je kroz velike uspone i padove u životu, robijao je zbog silovanja devedesetih, koristio je droge, kokain, metadon, bio alkoholičar... Čini se da je Majk svestan da se njegov kraj karijere bliži, a pre dve godine otkrio je da oseća da mu se bliži kraj života.

"Svi ćemo jednog dana umreti, naravno da će se to dogoditi. Kada pogledam svoje lice u ogledalu, sve češće vidim mrlje koje ranije nisu bile tu. Sebi kažem da sam blizu kraja, da ću umreti uskoro", kazao je Tajson na način koji je zabrinuo sve slušaoce.

Jedan od najpoznatijih boksera u istoriji ovog sporta poznat je još kao Gvozdeni Majk, a ispod mentalne snage koju je uspeo da izgradi zadom na sebi krije se uznemirujuća i bolna priča koju je jednom prilikom podelio.

Za svojih 5Z godina, on je doživeo mnogo tragedija: otac je napustio njegovu majku, brata Rodnija, sestru Deniz i njega dok je bio dečak, a kad je imao 16 godina majka mu je preminula, a ubrzo i sestra.

On se upleo u loše društvo, a do 13. godine je hapšen 38 puta zbog sitnih prekršaja i krađa. Tada je morao da odluči u kom će smeru krenuti njegov život i odabrao je sport, i to - boks. Karijera mu je bro napredovala, a njegov život pošao je neslućenim putem, međutim,ni odraslom Majku nije uvek bilo lako jer je 2009. godine izgubio četvorogišnju ćerku Egzodus, koja je poginula tokom igre u parku.

Pre pet godina je Majk pričao svoju bolnu životnu priču u podkastu Džeremija Šapa, gde je progovorio i o jednoj traumi koju je dugo skrivao od svih: priznao je da je žrtva silovanja, koje je doživeo kao tinejdžer.

- Ja sam bio dečak. On je bio stariji čovek. Tukao me je i seksualno zlostavljao. Nikad ga više posle toga nisam video. Vremenom sam shvatio da ne znači da sam manje muškarac jer mi se to desilo - rekao je Majk i potom istakao da nikad nikome nije pričao o tome.

Autor: Dubravka Bošković