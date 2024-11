Ko je bila majka Donalda Trampa: Rođena u kraljevskoj porodici, a siromašna kao crkveni miš - U životu imala samo jedan cilj

Meri En je poticala iz škotske porodice Maklaud. Majka budućeg američkog predsednika provela je detinjstvo u malom ribarskom selu Tonga, ni ne sluteći kako će se njen život jednog dana promeniti.

Novoizabrani predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp, više puta je govorio da je njegov otac Fred Tramp imao ogroman uticaj na njega ne samo kao uspešnog biznismena, već i kao čoveka. Ali ipak je najbolje kvalitete preuzeo od svoje majke, Meri En Meklaud. Političar je o njoj govorio kao o apsolutno neverovatnoj ženi, koja ga je ne samo mnogo naučila, već je za njega postala i standard žene sa kojom je nehotice uporedio sve svoje supruge. I, prema njegovim rečima, ni jedna joj nikad nije bila ni do kolena.

Poslednja od Meklaudovih, Meri En Meklaud je rođena 10. maja 1912. godine u malom selu Tong na ostrvu Luis, koje se nalazi u severozapadnom delu arhipelaga Hebridi u Škotskoj. Njeni preci su bili drevni severni kraljevi škotske planinske porodice Maklaud, čije je poreklo još uvek obavijeno velom misterije. Danas znamo samo delove istorije njene porodice.

Prema istorijskim podacima, njen predak je bio Laud, najmlađi sin Olafa Crnog, jednog od poslednjih norveških kraljeva. Živeo je u 13. veku i posedovao je ostrvo Skaj i delove ostrva Haris i Luis. Iz njegovog imena je ime roda došlo sa prefiksom "Mak", ​​što se prevodi kao "sin".

Trump's connection to the UK is ancestral.



His mother, Mary Anne MacLeod, was born in the village of Tong on the Scottish island of Lewis.



Mary as raised in a Gaelic-speaking household, and was a Presbyterian - a faith that she would later pass on to her son, Donald. pic.twitter.com/V8hsk9IlNV