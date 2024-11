ČESTITKA ZA ARANĐELOVDAN KOJA ĆE ODUŠEVITI SVAKOG DOMAĆINA: Osim standardnog 'Srećna slava' evo koje reči možete još uputiti

Prilikom ulaska u dom domaćina, sledi pozdrav i čestitanje ovog sveca koji je obeležje porodice, a osim izjave "Srećna slava", tu su brojen čestitke za Aranđelovdan koje možemo uputiti domaćinima.

Danas je slava Aranđelovdan, praznik koji je posvećen Svetom arhangelu Mihailu . Uveliko je spremna gozba domaćina, a oni koji će ići u goste spremaju simbolični poklon.

Prilikom ulaska u dom domaćina, sledi pozdrav i čestitanje ovog sveca koji je obeležje porodice, a osim izjave "Srećna slava", tu su brojne čestitke za Aranđelovdan koje možemo uputiti domaćinima.

"Srećna slava! Neka vam sveti Arhangel prelije bačve sa vinom, domove sa žitom i zdravljem, a polja sa rodom i berićetom."

"Pomogla ti krsna slava, zaštitila svakog tvoga, dok u crkvi kolač sečeš to pomeni sveca svoga. On te štiti, on te voli i zato se njemu moli."

"Nemoj danas ništa da te brine, srećna slava domaćine. Na stolu je slavski kolač, žito i vino, trpeza je postavljena fino. Aranđelovdan se večno slavi, živi bili i da ste zdravi."

"Danas kad upališ slavsku sveću, neka ti sveti Aranđel donese zdravlje, slogu i sreću."

"Ko je proslavlja ove godine, proslavljao je i dogodine, punu i čestitu, sretnu i bogatu, mnogo leta, a sve za njegova života, on i njegova deca."

"Dogoreva slavska sveća, neka vas prati svaka sreća. I nek' tamjan zamiriše, sve nevolje nek' izbriše. Nek' vas vodi vera prava i neka je srećna krsna slava."

Koja vam se najviše dopada?

Autor: Iva Besarabić