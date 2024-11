Ruska letelica spojila se sa svemirskom stanicom: Neobičan smrad izazvao paniku među astronautima

Ruska letelica Progres 90 stigla je do Međunarodne svemirske stanice sa 3 tone hrane, goriva i drugih zaliha. Međutim, kada su vrata letelice otvorena, kosmonauti su osetili neobičan smrad, pa su vrata hitno zatvorena, a hitno je započeta kontrola stanice i vazduha u njoj.

- Bespilotna svemirska letelica za snabdevanje Progres 90 uspešno se spojila sa modulom Poisk Međunarodne svemirske stanice 23. novembra. Posle otvaranja otvora letelice Progres kosmonauti Roskosmosa primetili su neočekivani miris i sitne kapljice, zbog čega su zatvorili Poisk – navedeno je u saopštenju MSS na Iksu (Tviteru).

- Sistem za detekciju kontaminacije i čišćenje vazduha pratili su atmosferu u stanici posle ovoga i u nedelju je utvrđeno da je kvalitet vazduha u svemirskoj stanici na normalnom nivou. Ne postoji strah za zdravlje posade, jer od nedelje posada radi da ponovo otvori otvor letelice i sve se odvija po planu – dodaje se u saopštenju.

