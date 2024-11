Nova promena! Instagram dodao poboljšanja u direktne poruke

Korisnici dobijaju funkcije deljenja lokacije, a moguće je i dodavanje nadimaka u privatnim razgovorima.

Instagram je poboljšao funkcije za svoje direktne poruke (DM). Korisnici tako sada mogu da dele lokacije uživo sa svojim prijateljima, što je od koristi kada se sastajete s nekim na koncertima i sličnim mestima gde je gužva.

Pored toga, popularna društvena mreža omogućava dodavanje nadimaka u okviru jedan-na-jedan ili grupnih razgovora, a sada je tu i više od 300 novih stikera koji mogu da se dele u okviru DM-ova.

Nova funkcija deljenja lokacije može da se uključi u periodu do jednog sata, a prikazuje se samo ljudimau korisnikovim privatnim direktnim porukama. Lokacije ne mogu da se prosleđuju van tih razgovora. Funkcija je podrazumevano isključena, a korisnik će videti "You are sharing your location" indikator u vrhu svake teme u kojoj se odobri.

S druge strane, dodavanje nadimaka je moguće za sebe i prijatelje u okviru DM-ova. Ti nadimci se pojavljuju samo u direktnim porukama, a možete da izaberete koji prijatelj u četu ima dozvolu da promeni vaš nadimak.

Autor: Dalibor Stankov