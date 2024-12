Drama na obali reke! Ugledali su medveda kako trči ka njima i zanemeli od šoka - jedna stvar im je spasla život (VIDEO)

Na društvenim mrežama kruži nesvakidašnji snimak s ostrva Admiralti, na jugoistoku Aljaske, koji prikazuje “bliski susret” grupe izletnika i mrkog medveda.

Na početku snimka vidimo medveda koji trči ka ljudima koji se odmaraju na obali reke.

Prosto je zapanjujuće kako su ljudi ostali mirni, nastavili da “leškare”, dok se medved približavao trčećim korakom. Oni nisu paničili, niti potrčali, a verovatno zbog takve reakcije medved ih je samo pogledao i nastavio dalje.

If it's brown lay down

if it's black fight back

if it's white you will see the light pic.twitter.com/hZVZETS5VE