Danas je najmoćniji dan u godini: 12.12. nam anđeli šalju važne poruke koje ne smemo da ignorišemo, a evo šta obavezno morate da uradite

Ovog dana "znakovi pored puta" ne bi trebali da se ignorišu, već suprotno, da se dodatno obrati pažnja, jer, možda, kriju skrivenu poruku za nas. Numerolozi i astrolozi preporučuju da preispitate svoj život, i da uradite nove stvari i ostvarite nešto za čime već dugo žudite.

Dan 12.12. se smatra za najmoćniji u godini, otvara se portal broja 12, i ovaj niz brojeva donosi potrebnu energiju za pozitivnu transformaciju, kako sopstvenog bića, tako i odnosa sa drugima. Ovaj dan naziva se "ogledalo brojeva" kada se veruje da anđeli čuvari komuniciraju s nama ne bi li nam ukazali na naše propuste, greške, ali i potencijale prilike.

Brojčani nizovi se u numerologiji i spiritualnosti posmatraju kao anđeoski brojevi, odnosno niz brojeva koji donosi moćne poruke svakome od nas. Na primer, ako ste na pogrešnom putu, pojaviće se osećaji koji će vas podstaći da se vratite na raskrsnicu života i odaberete dobar put za sebe. Ili, postaćete svesni svojih grešaka iz prošlosti i znaćete koje aspekte svog žibota treba promeniti da biste postali najbolja verzija sebe.

12 je u numerologiji moćan broj koji simbolizuje pozitivne promene, ali one su jasne, lagane i direktne. Označava kraj jednog ciklusa i otvaranje novih vrata života u kojima ćete uspeti da se suočite sa izazovima i pronađete više nade za godinu koja nam tek dolazi. Decembar je mesec koji simbolizuje borba svetla i tame, koja traje sve do zimske kratkodnevice, tačnije do 21. decembra u ponoć. Dani tada postaju sve duži i duži, a sunce počinje da pobeđuje mrak. U decembru se ujedno događa poslednji pun mesec u godini, ali i godišnji ciklus praznika kao što su Božić i Nova godina koji simbolizuju kraj i novi početak, 12. decembar ima posebnu simboliku u ezoterizmu jer simbolizuje pun, zatvoreni krug.

Jedinica predstavlja novi početak i liderske sposobnosti, a dvojka je broj balansa i harmonije. Kada se spoje daju moćan niz i snažnu energiju koja podstiče na samoostvarenje.

Takođe, ovaj niz nas podstiče da izgradimo bolje veze i odnose sa bliskim ljudima, oprostimo i obnovimo neka stara prijateljstva u ljubavi. Podstiče nas da se povežemo sa vlastitim bićem, pročitamo kodove sopstvene duše i odgonetnemo šta je to što nam više nije potrebno i što nas sabotira. Pokušajte da emitujete pozitivnu energiju i da imate pozitivne misli. Takvu energiju vredi otpustiti, a prihvatiti i prigrliti novu kosmičku snagu promena koja nam stiže.

Danas je važno započeti nešto novo, nešto što ste dugo želeli da uradite. Sve što danas započne, ima izgleda da doživi veliki uspeh. Ne zaboravite da se najveća čuda događaju kada ih najmanje očekujemo.



Broj 12 još od davnih dana je veoma značajan u različitim kulturama ne samo u numerološkom, već i u matematičkom, arhetipskom i duhovnom smislu. Sama godina je podeljena na 12 meseci, a dan na dva puta po 12 sati. Takođe postoji i 12 horoskopskih znakova, u praktično svim Zodijacima, pogotovo u zapadnom, najprihvaćenijem.

Autor: Aleksandra Aras