Da li ćerka može da preuzme krsnu slavu?

Krsna slava se prenosi sa kolena na koleno, običaj je da slavu preuzima muški potomak, ali u nekim situacijama slavu može preuzeti i ćerka.

Teolog Aleksandar Đurđrević objasnio je koje su to okolnosti.

- Da li ste se nekada zapitali, da li ćerka može da preuzme slavu od oca? Krsna slava se prenosi sa kolena na koleno, kao porodična i duhovna zaostavština. Običaj je da slavu preuzima muški potomak, ali postoje izuzeci kada može ćerka da preuzme slavu - naveo je Đurđević.

Objasnio je da je to slučaj kada otac nema muških potomaka.

- Ukoliko nema sinova, ćerka može preuzeti slavu i nastaviti porodičnu tradiciju. U slučaju da se ćerka uda za čoveka koji do tada nije proslavljao krsnu slavu, ona može da preuzme slavu od svog oca i u novom domu da slave njenu slavu. Ako ćerka želi da slavi slavu iz ličnog osećaja duhovne povezanosti sa svetiteljem, to može da uradi uz blagoslov svog oca i sveštenika - naveo je on.

Autor: Snežana Milovanov