Ilon Mask ponovo šokira: Doniraće milijardu dolara Wikipediji uz jedan neobičan i kontroverzan uslov

Ilon Mask je ponovo u centru pažnje nakon što je ponovio svoju ponudu od milijardu dolara za popularan sajt Wikipedia, ali uz jedan neočekivan i kontroverzan uslov. Mask traži da se ime ove svetski poznate enciklopedije promeni kako bi donacija bila realizovana.

Mask je izjavio da će donirati milijardu dolara ukoliko Wikipedia promeni svoje ime u "Dickipedia". Ovaj zahtev izazvao je niz reakcija, od šale do ozbiljnih kritika, dok mnogi dovode u pitanje Maskove namere. Iako su njegovi komentari često humoristični, ova ponuda je pokrenula debatu o granicama uticaja milijardera na globalne platforme od javnog značaja.

Mask je putem društvene mreže X naglasio da njegova ponuda i dalje stoji, ali je ovaj zahtev mnogima delovao kao još jedan od njegovih ekscentričnih poteza, bez ozbiljne namere. Njegova sklonost ka provokacijama na društvenim mrežama često je u prošlosti služila kao marketinška strategija, ali ovoga puta reakcije su bile podeljene.

Elon Musk once offered Wikipedia $1 billion to change their name to "Dickipedia." 🤣