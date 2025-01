Srbi dele najviše genetskog materijala sa OVIM narodom: Odgovor će vas iznenaditi, Turci i Rusi na kraju liste

Čuveni mit "mi smo svi crni, to nam je od 500 godina pod Turcima", zapravo nema veze sa životom.

Srpski i Turski geni su veoma različiti, a najviše sličnosti imamo s Makedoncima (93%).

Društvene mreže preplavila je mapa koja prikazuje sliku evropskih zemalja, mežu kojima je i Srbija, na osnovu haplogrupa.

U pitanju su grupe koje dele zajedničkog pretka i mogu da budu jedan od načina na koji može da se posmatra genetski sastav neke populacije. Kod ljudi, haplogrupe mogu da se baziraju na Y-DNA, koja se prenosi s očeva na sinove, ili na mtDNA, koja se prenosi s majki na potomke oba pola.



Velika Eupedijina mapa zasnovana je na Y-DNA, što znači da prikazuje samo muške zajedničke pretke, i to iz sledećih grupa:

R1b: keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski

R1a: slovenski, kurganski, arijski

E3b: grčki, bliskoistočni, severoafrički

I1: germanski (nordijski)

I2a: južnoslovenski, sardinijski

I2b: germanski (saksonski)

J1: jevrejski, arapski

J2: grko-romanski, anatolijski, mesopotamski

G: kavkaski, gruzijski, jermenski

T: egipatski, bliskoistočni

N: uralo-finski, sibirski

Q: hunski, srednjoazijski

Grupe I1, I2b, I2a1 i I2a2 spadaju u mezolitičke Evropljane, grupe N1c1, G2a, E1b1b i T u neolitičke imigrante, a grupe R1a, R1b, J1 i J2 spadaju u imigrante iz bronzanog doba, piše Index.

