'SRBI SU KAO SUPERMODELI!' Amerinkanka Bler se doselila u Beograd i PROCVETALA: Bila sam nevidljiva, a sada se osećam kao labud! (VIDEO)

Amerikanka Bler koja već par godina živi u Srbiji, nedavno je otvoreno pričala o svom preseljenja u Beograd i kako joj je ovaj grad omogućio transformaciju o kojoj je ranije mogla samo da sanja.

Nakon što se u svojoj zemlji osećala kao neko ko da nije dovoljno dobar i borila se sa niskim samopouzdanjem, popularna Amerikanka Bler je novu i bolju verziju sebe pronašla u Srbiji. Dok se, kako je rekla u Americi osećala nevidljivo, Beograd joj je omogućio da postane samouverena i da sebe smatra zdravom i lepom ženom.

- Htela bih da podelim kako mi je Beograd omogućio da se osećam kao najlepša žena na svetu i da živim veoma zdrav i holistički način života. Možda će nekima biti teško da poveruju, ali dok sam odrastala u Sjedinjenim Američkim Državama, osećala sam se nevidljivo. Nisam imala puno samopouzdanja. Imala sam nizak nivo samopoštovanja, naročito zbog svog izgleda, jer nemam savršene zube. Moji roditelji nisu mogli da priušte protezu, što je godinama bilo izvor frustracije - izjavila je

- Ali kada sam napustila SAD i stigla u društvo gde izgled igra veliku ulogu i gde će vam to ljudi otvoreno reći, paradoksalno, osetila sam se preporođeno. U Beogradu je lepota deo kulture – odlazak u salone lepote, sređivanje noktiju, kose, vežbanje... Ovde sam se zaista osetila kao da sam iz neuglednog pačeta izrasla u labuda! - priznala je Bler.

"Srbi i Srpkinje su kao supermodeli"

Kako je dalje istakla, ona Beograd vidi kao grad koji je osmišljen za zdrav i lep život. A njen prvi utisak kad se preselila ovde bio je: "Vau, svi su visoki, zgodni i tako lepo obučeni. Pravi supermodeli".

- Srbi su među najvišim narodima na svetu. Znam da su Holanđani veoma visoki, ali mislim da su Srbi odmah iza njih. Visina i zdravlje možda nisu direktno povezani, ali je fascinantno koliko su ljudi ovde vitki i u formi. Ne viđate često gojazne osobe, a to nije zato što sudim, već primećujem razliku. U SAD-u, društvo nije tako organizovano da podstiče zdravlje, osim ako nemate puno novca - otkrila je ona u videu na svom Jutjub kanalu "Blair In Belgrade".

"U Beogradu se osećam lepo i spolja i iznutra"

Upravo to ju je, priznaje, inspirisalo da unapredi svoj izgled i garderobu.

- U studentskim danima, bila sam mršava, ali često na meti zadirkivanja jer nisam imala obline, što se u afroameričkoj kulturi smatra standardom lepote. Danas mi to zadirkivanje više ne smeta, jer se osećam zadovoljno svojim izgledom i zdravljem. Beograd mi je pružio alate da se ne samo osećam lepom, već i da zaista budem lepa, iznutra i spolja. Ovde se osećam kao žena koja je cenjena i poželjna, a to mi daje ogromno samopouzdanje. Takođe, često dobijam komplimente – a to je nešto što nisam doživljavala u SAD-u - priča Amerikanka pa na kraju svog videa još jednom dodaje:

- Zahvaljujući Beogradu, osećam se kao labud – i spolja i iznutra - završila je.

