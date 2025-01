Nakon Donalda i Melanija pokrenula svoju kriptovalutu: Porodica Tramp osvaja digitalno tržište

Uskoro i zvanično ponovo prva dama SAD-a, Melanija Tramp, pokrenula je sopstvenu kriptovalutu uoči inauguracije svog supruga Donalda Trampa, piše BBC.

Ova najava usledila je dan nakon što je novoizabrani predsednik Donald Tramp predstavio kriptovalutu $Trump. Obe valute beleže rast, ali i drastične oscilacije.

- Zvanični Melanijin mim je aktivan! Sada možete kupiti $MELANIJU - objavila je Melanija juče na X-u.

Internet stranica Official Melania Meme navodi da se $Melania može pratiti na blockchainu Solana. U izjavi o odricanju odgovornosti na sajtovima $Trump i $Melania kriptovaluta navedeno je da one nisu zamišljene kao investicione prilike i ne smatraju se hartijama od vrednosti. Prema podacima sa sajta CoinMarketCap, $Trump trenutno ima ukupnu tržišnu vrednost od oko 8,7 milijardi dolara, dok $Melania vredi oko 1,3 milijarde dolara.

Tramp ranije kriptovalute nazivao prevarom

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6