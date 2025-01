Automehaničar UPOZORAVA: Ovako se možete ugušiti u automobilu, a da toga niste ni svesni

Velika tragedija koja se dogodila 19. januara potresla je Srbiju kada je dvoje mladih pronađeno mrtvo u automobilu u Raškoj. Kako se sumnja, sve se dogodilo, nakon što su preko noći u garaži ostavili auto upaljen te su se ugušili od ugljen-monoksida. Pitali smo automehaničara zašto dolazi gušenja kada je automobil u garaži, te je on uputio važan apel.

Kako je za Telegraf.rs objasnio automehaničar Jovan Pokrajac, ova strašna tragedija koja se dogodila u Raškoj nije jedina u kojoj su ljudi umrli, te je važno govoriti o ovoj temi i apelovati na opreznost.

- Da je automobil bio na otvorenom ne bi bilo nikakvih problema. Do ovakvih nesreća dolazi ako se pusti automobil da radi na zatvorenom, u garaži, a on tada bez dovoljno kiseonika ispušta ugljen monoksid koji je otrovan za ljude. Nije se luftiralo, ispričao je Pokrajac.

Kako dalje ističe naš sagovornik, ovde se uopšte ne radi o kvaru motora, te da se ovo dešava i kod potpuno ispravnih automobila, pa se ovakvi smrtni slučajevi dešavaju i kod nas i u svetu.

- Moramo što više da upućujemo ljude u to da ne smeju da na zatvorenom da ostavljaju automobil da radi. Mnogi još uvek nisu svesni kako to može da bude opasno. Ja se ovim poslom dugo bavim i svestan sam koliki je zapravo to problem i koliko ljudi je ovako izgubilo život - kaže za Telegraf automehaničar Jovan Pokrajac.

Gušenje u automobilu

Kako smo pisali, dvoje tinejdžera, D. V. (17) i N. P. (15) ugušili su se u automobilu u garaži u Raškoj, a gde su pronađeni bez znakova života. Kako je objasnio sagovornik V.P. za medije, oni su verovatno sedeli u kolima i pričali, pa u jednom momentu upalili automobil da bi se ugrejali, nakon čega je, nažalost, usledila njihova smrt.

- Sedeli su u kolima i pričali. Valjda su u jednom momentu upalili auto da bi se ugrejali i onda su ušuškani zaspali i tako se ugušili od izduvnih gasova - rekao je sagovornik V.P, a istragu vezanu za smrt dvoje maloletnika iz Raške, vodi Više javno tužilaštvo u Kraljevu, koje je naložilo i odbukciju oba deteta, dok se smatra da je po sredi gušenje ugljen-monoksidom.

Ovo nije jedina situacija kada su ljudi stradali usled gušenja ugljen-monoksidom, tako je pre nekoliko godina dvoje stradalo u kolima. Problem je bio što su se nalazili u garaži, a i oni su, kako bi se zagrejali, uključili motor.

Velika nesreća dogodila se i pre nekoliko godina i to na Badnje veče, kada je u mestu Cerovac kod Kragujevca preminuo muškarac kada je pekao prase, a nakon što se i on ugušio opasnim gasom - ugljen-monoksidom.

Plinska boca umalo ubila Beograđanku

Pored agregata i automobila, jedna Beograđanka se umalo nije ugušila i od izduvnih gasova iz plinske boce, a o celokupnoj, nimalo bezazlenoj situaciji, govorila je i za medije. Kako je objasnila, sve se dešavalo tokom bombardovanja, a tog, umalo fatalnog dana, dobro se seća.

- Nestajala nam je često struja, pa smo nabavili veliku plinsku bocu. Zadihtovali smo prozore, nismo ni razmišljali o tome da ćemo kuvati na plin, niti da li je plinska boca ispravna ili ne. Tog dana sam žurila sa spremim ručak i samo sam odjednom počela nekako čudno da se osećam i da mi pada pritisak. Zatim mi se prispavalo i počela je da me boli glava. Zatvorim tada plin, ostavim ručak i izađem na terasu. Kada me je video sin odmah je znao o čemu se radi, rekao je diši i sedi na čist vazduh, objasnila je potanko naša sagovornica.

Kako da prepoznate da se radi o ugljen-monoksidu?

Kada se udahne ugljen-monoksid, govorimo o količini koja u početku nije smrtonosna, te ima vremena da se reaguje i blagovremeno spasi "živa glava". Ukoliko osetite jaku glavobolju, iznenadnu pospanost, vrtoglavicu ili mučninu, potrebno je da se odmah izađe na vazduh, a ako je potrebno i da se pozove pomoć .

Zatim je važno da se utvrdi da li u kući ili stanu postoji potencijalni problem, odnosno, odakle dolazi ugljen-monoksid, kako bi se što pre sanirala opasnost i bezbedno se nastavilo sa životom u tom prostoru.

Kada udahnemo ugljen-monoksid on iz pluća ide u krvotok i tada počinje problem. Ako odmah ne izađete na svež vazdug i prestanete da udišete ovaj štetni gas, neće se održavati normalna funkcija i krv će izgubiti sposbnost da nosi dovoljno kiseonika kroz organizam i do naših vitalnih organa.

Toksikolozi objašnjavaju da gotovo svi aparati u kući sadrže toksične supstance, te da je jako važno da ih redovno servisiramo. Posebno je opasno to što ugljen-monoksid ne može čulima da se detektuje, pa je najbolje imati aparate koji mogu da utrvde materiju koja je prisutna i u kojoj količini.

Ljudski organizam ne može da ga detektuje nijednim čulom, ali mogu da se primete prvi znaci na nervnom sistemu, drugi na kardiovaskularnom sistemu.

Simptomi trovanja

Prema rečima stručnjaka javlja pospanost, mučnina, gađenje, povraćanje . Srce počinje da reaguje.

Kada se ugljen-monoksid udahne, on prođe plućnu barijeru, i kada dođe u kontakt sa krvlju, on odmah uzima mesta u hemoglobinu i vezuje se i to ne samo da je nefunkcionalno, več ide po celom organizmu i ne donosi dovoljno kiseonika.

Autor: Marija Radić