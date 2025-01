SLUČAJ KOJI JE ŠOKIRAO SAD NE JENJAVA: Nove optužbe protiv mrtve učiteljice koja je ostala trudna sa učenikom

Bivša učenica optužila je učiteljicu, osuđenu silovateljku Meri Kej LeTurno da je traumatizovala celo odeljenje šestog razreda nakon što je seksualno napala i silovala svog 12-godišnjeg učenika Vilija Fualaua.

Kejtlin Stid je bila u istom razredu osnovne škole Šorvud kao i Fualau kada je LeTurno uhvaćena u seksulnim odnosima sa njim u kombiju u Vašingtonu.

Sada, Stid koja ima 41. godinu, kaže da se ceo njen razred još uvek suočava sa traumama iz tog "mračnog" perioda.

„Ona je bila majka za nas jer je bila tako nežna“, rekla je za Njujork post. „A onda smo sa svim tim morali da se nosima na takav način, i to u vreme kada smo tek počeli da učimo šta je to seks. Mislim da je mnogo nas završilo u savetovanju. Ona je bukvalno zeznula čitavo odeljenje šestih razreda... Pokušavali smo da shvatimo to, a nedostajala nam je naša učiteljica."

LeTourneau, koja je umrla od raka 2020. u 58. godini, dospela je na naslovnice širom sveta 1997. godine, kada je otkriveno da je tada 34-godišnja učiteljica i majka četvoro dece imala nasilnu seksualnu vezu sa Fualauom.

LeTourneau je upoznala Fualaua kada se pridružio njenom drugom razredu 1992. godine, ali seksualnu vezu su započeli tek četiri godine kasnije kada je on imao 12 godina.

Godine 1996, nakon što je školska godina završena, par se upisao na letnju nastavu na istom društvenom koledžu i počeli su da provode više vremena zajedno.

Jednog dana posle nastave, par je izašao na večeru. U intervjuu iz 2018, Fualau se prisetio da je nakon obroka tražio da poljubi LeTourneovu u njenom automobilu, što je ona prihvatila. LeTurnova je tada prvi put imala seks sa Fualau kasnije tog leta, kada je njen tadašnji muž, Stiv Leturno, bio van grada.

Dana 19. juna 1996. policija je pronašla par u kombiju parkiranom u marini Des Moines oko 1.30 ujutro. LeTourneova je viđena kako preskače na prednje sedište dok su policajci prilazili vozilu, dok se Fualau pretvarao da spava pozadi.

Fualau i LeTourne su negirali da je bilo "dodirivanja". Prvo su dali lažna imena, a potom je učiteljica rekla policiji da Fualau ima 18 godina. LeTurno je tada rekla da je čuvala dečaka u svojoj kući i da ga je odvela svojim kombijem nakon što su se ona i njen muž posvađali.

Oni su privedeni u policijsku stanicu, ali dalje ništa nije preduzeto.

Međutim, prava priroda njihove veze otkrivena je u februaru 1997. godine, kada je Stiv Leturno pronašao ljubavna pisma koja je par pisao jedno drugom. Suočio se sa Fualauom, zahtevajući da prekine vezu ili će u suprotnom obavestiti njegove roditelje.

Tada je usledio novi obrt u ovoj bizarnoj vezi.

"Moram ti nešto reći. Nije mi lako. Trudna sam. Nije Stivovo. Otac je učenik kojem predajem" - prisetila se Mišel Lobdel poziva 1996 od strane svoje drugarice Meri Kej LeTurn: "Mislila sam da je imala aferu s nekim studentom, nije na kraj pameti mi nije bilo da je imao 12 godina i da je učinila to što je učinila.

Kako piše Post, Meri Kej je imala teško detinjstvo. Kad je bila mala pred očima joj se utopio mlađi brat kojeg je čuvala, a navodi se i da je bila seksualno zlostavljana.

" Živela je u svom svetu. Mislim da se nikad nije oporavila od tragedija u djetinjstvu. Majka ju je naterala da se uda za dečka Stiva nakon što je ostala trudna. I ona je posustala. No to nije bila njezina odluka" - rekla je njezina prijateljica, koja kada je saznala za skandal iz 1996., pitala ju je kako je to mogla učiniti, a ima decu: "Ovo je najbolje što sam mogla učiniti. Tad sam videla da je skroz odvojena od stvarnosti. To je bilo zadnje da smo pričali.

LeTurno je prvobitno osuđena na tri meseca zatvora kao deo sporazuma o priznanju krivice u novembru 1997. godine, kojim je pristala da više nema kontakt sa Fualaom. U vreme presude bila je trudna sa detetom svog bivšeg učenika.

Pušten na uslovnu slobodu 1998. godine, međutim, ubrzo nakon izlaska iz zatvora, ponovo je pronađena kako se seksa u automobilu sa Fualauom 3. februara. Sudija je tada poništio prethodni sporazum o priznanju krivice i naloženo joj je da odsluži sedam godina zatvora pod optužbom za silovanje dece drugog stepena zbog kršenja zabrane kontakta.

Rodila je Fualauovo drugo dete dok je bila u zatvoru. Mladi otac još nije napunio 15 godina.

Po izlasku iz zatvora, Fualau, koja je tada bila punoletna, podnela je zahtev sudu da ukine nalog zabrane kontakta. Zabrana prilaska je ukinuta, ali je osramoćena učiteljica ostala registrovani seksualni prestupnik u državi Vašington do svoje smrti.

Letourneau i Fualau su tada još jednom šokirali svet kada su se venčali 2005. godine. Ostali su u braku 12 godina, sve dok Fualau nije podneo zahtev za razvod 2017. Uprkos nekoliko pokušaja da se pomire, par je okončao razvod u februaru 2019. i počeo da živi odvojeno, prema sudskim zapisima okruga King.

Do svoje smrti, napisala je gomilu pisama dok je pokušavala da se iskupi za svoje "duboko kajanje". Tada je počela da razmišlja o neprikladnoj vezi sa Fualaauom nakon što joj je dijagnostikovan terminalni rak 2020. godine, tvrdi njena prijateljica.

„Na kraju svog života počnete da preispitujete mnoge stvari“, rekao je prijatelj za People. „I pokušavala je da se pomiri, ne samo sa svima, već i sa sobom.“

Prijateljica je rekla za People da je dobila pismo od osramoćene učiteljice oko mesec i po pre nego što je umrla u julu 2020, a navodno je napisala desetine pisama dok je bila smrtno bolesna da bi se iskupila za svoje postupke, navodi agencija.



Autor: Jovana Nerić