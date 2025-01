Milan godinama glumi u filmovima za odrasle, a evo kako reaguju glumice kad im kaže da je iz Srbije

Godinama je u industriji za odrasle, a publika u Srbiji ga zna pod umetničkim imenom Lanmi Majami.

Najpoznatiji srpski glumac u filmovima za odrasle Milan Ponjević, poznat kao Lanmi Majami, godinama je u erotskoj industriji.

Kako je svojevremeno govorio, oduvek je želeo da snima ovaj tip filmova i samo je sledio svoj san. U početku nije bilo lako, ali uspeo je da ostvari uspehe u ovoj industriji i već godinama živi u SAD gde i snima.On je nedavno govorio otome kako se upoznaje sa devojkama na snimanju i kako one reaguju kad im kaže da je iz Srbije

"Kada priđem devojci, kada se upoznajem, ja priđem kao džentlemen, baš pokažem te naše evropske manire. One su to gledale samo na filmovima i samim tim što ja priđem sa tim stavom, to je njima nešto novo, nešto wow, nešto egzotično. I akcenat, i sve to, i kad vidi, znaš, ono, dođe i belac iz Evrope, ima akcenat, ja još imam svetle oči, pale se na to, znaš, i pokažeš joj taj šmekerizam, znaš, i kreneš sa tom spikom, one se sve istupe. Mi imamo tamo, brate, baš prođu kod tih Amerikanki, baš zato što smo na dobrom glasu. Na dobro smo glasali, evo ja se trudim", rekao je on u podkastuVOSTCAST.

Kako je dalje objasnio, on im pokazuje i detalje o Srbiji jer većina devojaka ne zna ništa o našoj zemlji:

"Znači one, samim tim, one znaju šta sledi to snimanje i koliko to traje i tako dalje, ali bitno je da partner sa kojim one rade taj dan da je normalan lik, da neće da ih otkine u nekom smislu, da neće da bude agresivan, da će to da bude normalan rad. Upoznajem ljude sa Srbijom generalno. Mislim, prvenstveno na te devojke sa kojima radim, zato što 99% njih nikad nije ni čulo za Srbiju. I onda imaju lepo iskustvo sa mnom, prelepu, i onda ja objasnim, ja sam iz Srbije. Ali pokažem na mapi", rekao je Milan.

Autor: Snežana Milovanov