Donald Tramp za doručak jede omiljen obrok svih Srba: Predsednik SAD otkrio da uživa u ovom jelu

Neretko je Donald govorio o svojim životnim navikama, te naglasio da doručak preskače, a kafu i čajeve nikako ne voli da pije.

Predsednik SAD Donald Tramp vratio se ponovo na ovu funkciju, te privukao pažnju celog sveta. Međutim, on je oduvek bio interesantan i javnosti i medijima, čak i dok je bio poznat samo kao veoma uspešan biznismen.

Donald je govorio o svojim brojnim životnim navikama tokom pretodnih godina, a mnoge je zanimalo kako se hrani i koje su mu omiljene namirnice.

Navike u ishrani Donalda Trampa otkrivene su u knjizi Let Trump Be Trump koju je napisao bivši voditelj kampanje Korej Levandovski. On tvrdi da predsednik često ume da izdrži 14 do 16 sati bez jela. Veliki je fan vekne od mesa, a to je poznato još od 2005. godine, kada su se on i Melanija pojavili u gostima kod Marte Stjuart. Tamo su pripremali obrok, za koji je Tramp rekao da mu je omiljeni.

Donald Tramp je u razgovoru sa Džesijem Voltersom iz Fox News 2016. rekao da, kad god može, preskače doručak. Ručak je u većini slučajeva njegov prvi obrok, a njegov najdraži obrok u danu je večera. Ipak, ponekad odluči da doručkuje, a tada uglavnom bira jaja i slaninu, što je i mnogima u Srbiji omiljen obrok. Osim toga, na meniju su i žitarice ili neka brza hrana. Tramp nikada ne pije ni čaj ni kafu.

Tramp navodno svaki put otvara novo pakovanje grickalica, čak i ako je u prethodnoj kesi ostalo još. To radi zato što ima veliki strah od bakterija.

Autor: Aleksandra Aras