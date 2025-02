Ana je želela da zaradi novac, pa je upala u pakao prostitutucije: Trebalo da radi u hotelu, završila u Amsterdamu

De Valen je najveća i najpoznatija četvrt gde prostitutke nude svoje usluge. Nalazi se u Amsterdamu, glavnom gradu Holandije. Sastoji se od više ulica koje sadrže oko tri stotine kabina koje zakupljuju prostitutke i nude svoje seksualne usluge iza prozora ili staklenih vrata.

Zbog sve češćih priča o ženama koje su na silu dovedene u Amsterdam, prisiljavanju na abortuse i estetske operacije, u Holandiji se sve glasnije diže glas protiv trgovine seksom, pa se tako može čuti i je ono što turistima izgleda kao prljava zabava zapravo "komercijalizovano silovanje".

Većina njih su na prevaru tamo odvedene, oduzimani su im dokumenti, a bile su prinuđene da sav novac koji dobiju od klijenata daju makroima. Ovo je priča Ane iz Poljske koja je 7 godina bila seksualna radnica u ulici crvenih fenjera.

"Zovem se Ana i dolazim iz Poljske. Radim ovde već sedam godina, najčešće sedam dana nedeljno po 12 sati. Tokom ovih godina mislim da sam imala oko 12.000 klijenata. Uglavnom mi plate po 50 evra, a nekada i manje, oko 30 evra. Kada počnem da računam koliko sam do sada zaradila, pripadne mi muka jer dolazim do cifre koja je veća od milion evra. Uglavnom je ceo ta cela cifra nestala. Svakodnevno dajem oko 150 evra za rentiranje sobe. Tokom godina, većinu novca koji sam zaradila uzeo je muškarac koji me je i doveo u Amsterdam. Da sam znala sve to, nikada ne bih pristala da pođem. On mi je obećao posao u hotelu", piše u Aninoj ispovesti.

Kako je dodala. nije ni slutila da će biti deo trgovine ljudima, to je shvatila kada joj je oduzet pasoš:

"Uzeo mi je pasoš i morala sam da mu dajem sav novac koji zaradim. Bio je veoma agresivan i branio mi je da kažem porodici šta se zapravo dešava. Nakon četiri godine bio je uhapšen za trgovinu ljudima. Ja sam nastavila da se bavim prostitucijom, šta sam drugo mogla? I dalje radim, ali u drugoj sobi. Sada imam mogućnost da uštedim nešto novca, kada budem skupila dovoljno vratiću se nazad u Poljsku", piše u ispovesti koja je objavljena na sajtu Brenon the road.

Autor: Marija Radić