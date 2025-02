Istetovirao ananas zbog omiljene serije, kad je saznao koja se simbolika krije, zanemeo je: Nisam bio svestan, nisam deo tog sveta

Jedan od zaštitnih znakova serije "Psych" je ananas, ali širom sveta ova voćka znači nešto sasvim drugo.

Neuspesi sa tetovažama mogu da budu zabavna zanimacija za ekipu na internetu, ali vlasnicima sigurno nije nimalo zabavno kad završe s trajnom uspomenom na svoju nepromišljenost. Jedan od njih je i korisnik platforme "Reddit" koji je postao viralan prošle godine, a njegova priča i dalje nasmejava mnoge.

Naime, odlučio je da svoju ljubav prema TV seriji ovekoveči tintom na koži, samo da bi kasnije otkrio da ima potpuno drugačije značenje. Muškarac, koji je svoju priču podelio na "Reddit"-u, bio je veliki obožavatelj serije "Psych", emitovane od 2006. do 2014. godine. Serija prati detektiva Šona Spensera koji uverava ljude da poseduje psihičke sposobnosti. Jedan od zaštitnih znakova serije je ananas, simbol koji je postao deo "Psych" mitologije nakon što je glumac improvizovao scenu s ovim voćem u pilot epizodi. Od tada, ananas se pojavljivao u gotovo svakoj epizodi i postao prepoznatljiv motiv među fanovima serije.

Neočekivano značenje simbola

Muškarac sa "Reddit"-a odlučio se za tetovažu ananasa na listu noge, uz citat iz serije "I know you know" (prevedeno: "Znam da znaš"). Ali, ono što nije znao jeste da je naopako okrenuti ananas globalni simbol svingera – ljudi koji praktikuju otvorene veze. Prema urbanim legendama, ananas ispred nečije kuće signalizira da se unutra održava zabava svingera. Shvativši potencijalno neugodno značenje svoje tetovaže, muškarac je odlučio da potraži savete o mogućim prepravkama.

"Duga priča ukratko, ovo je referenca na "Psych" koju jednostavno obožavam, ali u isto vreme to je 100 posto simbol svingera (ups). Nisam bio svestan toga u trenutku tetoviranja i svaka čast svingerima, ali nažalost, ja nisam dio tog sveta. Bilo kakav savet? Razmišljam o tome da zadržim ananas, ali natpis mora da nestane," napisao je u objavi, piše Index.

Bilo je zabavnih saveta

Korisnici "Reddit"-a odmah su reagovali s duhovitim predlozima: "Dodaj ispod natpisa 'ali nisam svinger", "Dodaj reč Psych", "Citat sve samo pogoršava," glasili su neki. Nakon rasprave, muškarac se javio i poručio da ipak neće prekrivati tetovažu.

Kako biste vi postupili?

Autor: Aleksandra Aras