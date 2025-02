Umro je na šest minuta i video šta se događa posle smrti: Istina ga je UŽASNULA

Ljudi su oduvek opsednuti pitanjem šta se dešava nakon smrti, a poslednjih godina istraživači sve više koriste najsavremenije tehnologije u potrazi za odgovorima.

Ipak, uprkos prirodnoj radoznalosti, konačan odgovor nikada nije pronađen. Međutim, mnogi koji su bili na ivici smrti i vratili se tvrde da imaju uvid u ono što nas čeka nakon kraja života.

Jedan muškarac je na Redditu podelio jezivo iskustvo iz svoje blizine smrti. Iako anonimne objave na društvenim mrežama nisu proverljive, njegova priča je privukla pažnju stotina čitalaca.

Prema njegovim rečima, kada je imao 15 godina, doživeo je ventrikularnu fibrilaciju, zbog koje mu je srce prestalo da kuca na šest minuta. U tom periodu imao je zastrašujuću viziju onoga što, kako veruje, čeka ljude posle smrti.

"Tokom mog putovanja saznao sam stvari o svemiru koje bih voleo da nikada nisam otkrio", napisao je korisnik. "Počelo je svetlošću. Zaslepljujuće, belo, svuda prisutno. Kupalo me je, smirivalo. Bilo je baš onakvo kakvim ga opisuju – blaženstvo, dobrodošlica, pravo duhovno iskustvo."

Međutim, stvari su se ubrzo promenile. Osetio je kako ga nešto podiže i kako prolazi kroz niz kapija. "Stigao sam na mesto bez dimenzija, izvan realnosti. Imalo je smisla samo dok sam bio tamo. Verujem da fizičko biće ne može da razume astralnu ravan jer njeno postojanje prkosi prevođenju."

"Nisam bio sam. Nekoliko entiteta me je dočekalo. Zbog mog hrišćanskog vaspitanja, pomislio sam da su anđeli. U svojoj bestelesnoj formi pokušao sam da ih dočekam raširenih ruku, očekujući njihov zagrljaj. Umesto toga, osetio sam kako me okivaju svojim moćima, kao psa na lancu. Obuzeo me je osećaj poniženja i straha. Ovo nisu bila uzvišena bića o kojima su me učili. Ovo su bili surovi, nemilosrdni gospodari."

Muškarac tvrdi da su ga ta bića ismevala i saopštila mu da je ljudski svet svojevrsna 'farma duša' za viša bića, koja nakon smrti koriste ljudske duše kao robove u svom svetu, mučeći ih i igrajući se njima.

Na kraju, njegovo srce su ponovo pokrenuli lekari u bolnici u koju je bio prevezen. Kada je podelio svoje iskustvo sa porodicom, rekli su mu da je to verovatno posledica traume izazvane iskustvom bliske smrti, naročito s obzirom na njegovu mladost.

Uprkos tome, nikada nije prestao da veruje u ono što je video. Stotine komentatora na njegovu objavu podelile su svoja sopstvena iskustva bliske smrti ili duhovne perspektive.

Ovaj muškarac nije jedini koji je tvrdio da je imao vizije tokom bliskih susreta sa smrću. Amber Kavanou iz Kanade ispričala je da je, nakon što je pretrpela dva moždana udara u 43. godini, videla svog supruga kako plače nad njenim telom i da je stigla do "tačke susreta" između neba i zemlje.

Iako istinitost ovakvih priča nikada neće biti poznata, nova istraživanja pokazuju da mozak u trenutku smrti može da doživi "oluju" aktivnosti, čak i kod pacijenata koji su duže vreme bili na aparatima za održavanje života.

Kako navodi The Guardian, istraživači smrti obično se dele u tri grupe: fizičari, koji proučavaju smrt iz biološke perspektive, parapsiholozi, koji veruju da svest može postojati izvan smrti i van mozga, i spiritualisti, koji smrt sagledavaju kroz religijske okvire.

Istraživanje koje je sprovela profesorka neurologije Džimo Bordžigin pokazalo je da su u jednom slučaju delovi mozga pacijenta postali izuzetno aktivni u trenutku kada je skinut sa aparata i doživeo srčani zastoj. "Posebno su bile aktivne oblasti povezane sa obradom svesti, one koje funkcionišu dok smo budni i dok sanjamo žive snove. Aktivni su bili i delovi mozga odgovorni za empatiju. Dok je pacijent neumitno klizio ka smrti, u njegovom mozgu odvijalo se nešto što je neverovatno ličilo na život."

Autor: Snežana Milovanov