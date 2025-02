Ribe razlikuju ljude po boji opreme: Eksperiment u dubini dao ŠOK rezultate

Naučnici ronioci u istraživačkom centru na Sredozemnom moru već godinama imaju problem: tokom svake sezone lokalne ribe ih prate i kradu hranu namenjenu eksperimentima. Činilo im se da ove divlje ribe prepoznaju pojedine ljude koji su ranije nosili hranu, pa prate samo njih dok zanemaruju ostale ronioce.

Da bi utvrdili da li je to tačno, tim Instituta za ponašanje životinja Maks Plank iz Nemačke sprovela je seriju eksperimenata noseći različitu ronilačku opremu i otkrila da ribe mogu da prepoznaju ljude zahvaljujući vizuelnim razlikama, saopštio je Institut Maks Plank.

Eksperimenti su osmišljeni tako da odgovore na nikad ranije postavljeno pitanje: da li divlje ribe mogu da razlikuju i prepoznaju ljude?

U suštini, malo je naučnih dokaza da ribe uopšte mogu da prepoznaju ljude. Jedna vrsta ribe u zarobljeništvu – prugasta riba strelac (Toxotes jaculatrix) – uspela je u laboratorijskim eksperimentima da prepoznaje kompjuterski generisane slike ljudskih lica.

- Međutim, niko se nije upitao da li divlje ribe imaju sposobnost, ili motivaciju, da nas prepoznaju kada uđemo u njihov podvodni svet – rekao je u saopštenju Mejlan Tomasek, doktorand na Institutu Maks Plank i Univerzitetu u Klermon Overnju, u Francuskoj.

Tim istraživača je sada postavio to pitanje, a ribe su odgovorile. Divlje ribe mogu da razlikuju pojedinačne ljude. I ne samo to, prate specifične ronioce za koje znaju da će ih nagraditi. Ovo otkriće pruža mogućnost da ribe mogu da imaju prepoznatu vezu sa pojedinim ljudima.

