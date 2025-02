NASA lansirala satelit da otkrije lokacije vode na tamnoj strani Meseca: Svi čekaju rešenje misterije

NASA je lansirala satelit kako bi se identifikovalo gde se nalazi voda na površini Meseca koja je konstantno u senci, uključujući i na polovima.

Raketa SpaceX-a Falcon 9 poletela je u sredu iz svemirskog centra Kenedi u Kejp Kanaveralu noseći NASA-in orbiter Lunar Trailblazer.

Svemirsku letelicu Lunar Trailblazer izgradila je svemirska divizija kompanije Lockheed Martin.

Satelit je sekundarni teret na raketi, a primarni teret je bila misija lunarnog lendera koju su predvodile Intuitive Machines, prenosi Rojters.

