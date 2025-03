ŠOK PRIZOR NA NEBU! Upozorenje sveštenika ledi krv u žilama: Sunce će se pretvoriti u tamu, a Mesec u krv! (FOTO)

Žitelji zapadne hemisfere mogli su noćas da vide pomračenje "krvavog Meseca", koji je tako nazvan jer je tokom pomračenja bio crveno-narandžaste boje, a u Srbiji je bilo vidljivo kao delimično pomračenje.



Prvo ovogodišnje pomračenje Meseca bilo je potpuno, ali se iz Srbije rano jutros moglo videti samo kao delimični prelaz polusenke preko Meseca.

Pomračenje Meseca je trajalo jedan sat, jedan minut i 58 sekundi, a prema podacima Astronomskog magazina, u Srbiji je delimično bilo vidljivo počev od 4.57 sati jutros, a završilo se u 5.59 sati, kada je Mesec zašao.

Kako je ranije saopštila NASA, tokom pomračenja Mesec dobija crvenkastu boju jer se sva sunčeva svetlost koja fizički nije blokirana Zemljom filtrira kroz "gusti sloj Zemljine atmosfere".

Prema fotografijama koje je objavio CNN, koje su snimljene u više zemalja iz kojih je pomračenje "krvavog Meseca" noćas bilo vidljivo, Mesec je sijao dramatično crveno od četvrtka uveče do petka ujutru, dok je prolazio u Zemljinu senku tokom potpunog pomračenja.



Pomračenje Meseca se dešava kada se Zemlja nalazi između Sunca i Meseca, a tri nebeska objekta se poređaju u skoro savršenom redu u poravnanju zvanom sizigija.



Kada je mesec u najtamnijem delu Zemljine senke, slabi sunčevi zraci koji se probijaju oko ivica Meseca u bojama zalaska sunca donose crvenkaste nijanse, što je i dovelo do naziva "krvavi Mesec", za njegovo pomračenje.



Prema rečima američkog sveštenika Džona Hagija, "krvavi Mesec" predstavlja nagoveštaj Drugog Hristovog dolaska.

- On je slao signale na zmelju, a mi ih nismo hvatali - izjavio je Hagi pre nekoliko godina, pre tadašnji krvavi Mesec. Tada je pomenuo i odlomak iz Otkrovenja 6:12: "I videh kada otvori šesti pečat, i gle, nasta zemljotres veliki; i sunce posta crno kao kostret, a mesec postade kao krv.



Neki stručnjaci za Bibliju, međutim, odbacuju ove tvrdnje i kažu da krvavi Mesec ne najavljuje nikakvu apokalipsu. Već je bilo ovakvih pojava u prošlosti za koje se verovalo da će doneti smak sveta, ali, kao što vidimo, sve još uvek stoji na svom mestu.

