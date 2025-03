DECENIJE TRAGANJA URODILE PLODOM: Astronomi otkrili dokaze o egzoplanetama koje kruže oko Barnardove zvezde

Nakon više decenija traganja, astronomi su otkrili jedan od najjačih dokaza dosad o egzoplanetama koje kruže oko Barnardove zvezde, najbližeg pojedinačnog zvezdanog sistema Zemlji.

Četiri planete su klasifikovane kao sub-Zemlje, jer svaka od njih ima oko 19 do 34 odsto mase Zemlje, prema novom istraživanju, preneo je CNN.

Egzoplanete su planete koje se nalaze van Sunčevog sistema, odnosno kruže oko drugih zvezda.

"Ovo je zaista uzbudljivo otkriće, Barnardova zvezda je naš kosmički komšija, a opet znamo vrlo malo o njoj", rekao je glavni autor studije Ritvik Basant, doktorant astronomije i astrofizike na Univerzitetu u Čikagu.

Barnardova zvezda, koju je otkrio američki astronom E.E. Barnard 1916. godine, je crveni "patuljak" male mase, jedan od najčešćih tipova zvezda.

Tokom poslednje decenije, astronomi su otkrili da mnoge od ovih zvezda imaju više kamenih planeta koje kruže oko njih.

MAROON-X, instrument postavljen na teleskop Gemini nord na Havajima, koji je dizajniran za traženje egzoplaneta koji kruže oko crvenih patuljaka.

UChicago scientists have found new evidence of four tiny planets orbiting Barnard's Star, our nearby cosmic neighbor. This breakthrough, using the MAROON-X instrument, offers new insights into smaller planets around nearby stars.



