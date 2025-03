EVO ZAŠTO NE TREBA GOLICATI BEBU?! Odrasli to doživljavaju kao zabavu, ali OVO morate da znate

Bebe su nam toliko slatke da ponekad ne znamo kako da iskažemo toliko ljubav, pa možda malo i preteramo u poljupcima, zagrljajima, štipkanjima i slično.

I golicanje je način na koji se zabavljamo i povezujemo sa decom, ali nekoliko stvari treba da imate na umu kada su u pitanju bebe i golicanje.

Golicanje je fiziološka reakcija na iznenadni dodir na neom delu tela, zbog koje dete počinje da se smeje i nevoljno pomera telo. Ono što treba da imate na umu su rezultati istraživanja koje je sproveo Univerzitet u Kaliforniji, a koje je pokazalo da smeh prilikom golicanja kod dece refleks koji se ne povezuje uvek sa njihovim osećanjima. Drugim rečima, to što se beba smeje dok je golicate ne znači nužno da joj je prijatno i zabavno, već joj je možda čak i bolno. Uostalom, koliko puta tokom golicanja deca – ona starija, koja umeju da govore – kažu "dosta", ali se to možda i ne shvati ozbiljno jer se smeju.

Osim toga, kada je golicanje previše agresivno i traje predugo može da bude čak i rizično, te da spreči bebu da diše pravilno, piše curioctopus.it.

Smeh koji se javlja na licu dece tokom golicanja je zapravo grimasa, a ne osmeh, a kao je pokazala studija, to je zapravo refleksni spazam odnosno grč koji telo koristi za oslobađanje napetosti. U ekstremnim slučajevima, golicanje može da dovede do gubitka kontrole mišića, privremene paralize i gubitka svesti. Sve to se, naravno, dešava ekstremno retko, ali kada postoji i teorijska mogućnost da se tako nešto desi, važno je da bude oprezni i da ne preterujete u golicanju, te da obratite pažnju na reakciju deteta i eventualni znak da mu možda to nije prijatno.

Autor: Iva Besarabić