Zbog obrisanog tvita proveo u samici 33 dana: Već 8 meseci je u zatvoru, očajna supruga ostala sama sa 4 dece 'Uplašen je, više nije onaj stari'

Muškarac je uhapšen je prošlog avgusta na aerodromu. Kako se navodi, bio je to poslednji put da je video suprugu i decu.

Britanac Ahmed el-Duš trebalo bi da se pojavi pred sudom u Saudijskoj Arabiji zbog obrisanog tvita iz 2018. godine i navodne povezanosti s osobom koja se smatra pretnjom po nacionalnu bezbednost kraljevine.

El-Duš (41), uhapšen je prošlog avgusta na aerodromu u Rijadu dok se vraćao u Veliku Britaniju s odmora. Kako se navodi, bio je to poslednji put da je video suprugu i decu. Otac četvoro dece proveo je više od pet meseci u pritvoru, uključujući 33 dana u samici, tokom kojih je bio ispitivan, a tek krajem januara ove godine izveden je pred sudiju i obavešten da će protiv njega biti podignuta optužnica.



Nakon prvog pojavljivanja na sudu, saudijske vlasti su mu dodelile advokata, s kojim je do sada imao samo jedan virtuelni sastanak, ispričao je on porodici. Međutim, kada je njegova supruga Amaher Nur kontaktirala advokata telefonom, on je negirao da zna bilo šta o slučaju ili njenom mužu.

Šok i neverica

Kako je njegova žena ispričala, poslednji put ga je videla prošlog avgusta na aerodromu u Rijadu, kada su ga u civilu obučeni policajci odveli zajedno s njihovim ćerkama Hajom (5) i Leom (9).

Naime, tada trudna Nur, povela je njihovo troje dece u Saudijsku Arabiju da posete njenu porodicu. El-Duš im se kasnije pridružio, delom da bi joj pomogao na putu nazad. Međutim, nikada nije stigao na avion. Dva sata nakon što su ga policajci odveli, njegove ćerke su vraćene majci.

El-Duš joj je tada objasnio da je problem u vizi koja bi trebala da se reši za nekoliko sati. Međutim, nekoliko sati se pretvorilo u šest meseci, a Nur je u potrazi za odgovorima o tome zašto je njen muž u zatvoru i kako da ga oslobodi. U međuvremenu, u decembru, rodila je njihovo četvrto dete.



Muk sa svih strana

El-Dušov slučaj zbunio je njegovu porodicu i prijatelje. U nedostatku informacija, isprva su verovali da je reč o zameni identiteta.

"Bila sam zaista šokirana i zbunjena zbog svega", rekla je Nur po povratku u porodični dom u Mančesteru.

Deset dana nakon što je nestao, saudijski agenti državne bezbednosti pozvali su njenog brata i otkrili da je on kod njih. Tražili su sve laptopove ili elektronske uređaje koje je možda ostavio, ali nisu objasnili zašto je pritvoren. U međuvremenu, britanski Forin ofis otvorio je dosije o njegovom slučaju nakon što ih je kontaktirao porodični prijatelj. Ipak, prijatelj kaže da su mu oni svakodnevno obećavali da će ga kontaktirati, ali se to nikada nije desilo.

"Bio bi kod kuće da nisi bio aktivan na Tviteru"

Tek 17. novembra Nur je primila poziv od Douša: rekao joj je da je prvih 33 dana proveo u samici, gde su ga ispitivali o njegovim aktivnostima na društvenim mrežama.



Naime, njegov nalog na platformi X u tom trenutku imao je 37 pratilaca i četiri objave, od kojih su tri bile odgovori drugim ljudima. Pretpostavlja se da su ga ispitivači pitali o tvitu koji je obrisan još 2018. godine. Sam Douš nije mogao da se seti o kojoj objavi je reč, ali mu je tokom ispitivanja rečeno da bi bio kod kuće u Velikoj Britaniji da nije bilo njegovih aktivnosti na Tviteru.

Kada je Nur podelila ovu vest sa njegovim prijateljima, oni su detaljno pretražili sve njegove profile na društvenim mrežama, ali nisu pronašli ništa sumnjivo i naglasili su da on nije politički angažovana osoba. Ipak, tokom prve posete, ženi je rečeno da bi javno iznošenje slučaja moglo da naškodi njenom suprugu, ali ona više nije bila sigurna da li ima izbora.

Zato su se u januaru u britanskim medijima, pojavile priče o Douševom slučaju. Dva dana kasnije, britanska vlada je ponovo dobila konzularni pristup Doušu, potvrdio je njegov advokat. Nekoliko nedelja kasnije, bez ikakvog upozorenja, Douš je izveden pred sudiju, shvativši šta se dešava tek kada je stigao na saslušanje. Tada mu je saopšteno koje optužbe vlasti nameravaju da podignu protiv njega.

Kršenje međunarodnih normi

Douš je optužen za širenje lažnih, netačnih i štetnih informacija o Saudijskoj Arabiji na osnovu obrisanog tvita iz 2018. godine, kao i za povezanost sa osobom koja navodno predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti kraljevstva. Saudijske vlasti nisu precizirale o kome je reč.

Porodica veruje da se radi o sinu Saada al-Fagiha, saudijskog disidenta koji živi u Velikoj Britaniji, ali ističe da Douš nema nikakav kontakt sa starijim Fagihom. Čak i da ga poznaje, to ne bi trebalo da bude razlog za njegovo hapšenje, rekla je njegova advokatica u Velikoj Britaniji, Hajdi Dajkstal.

Bilo kako bilo, porodicu brine to što vlada javno ćuti o izuzetnim okolnostima njegovog pritvaranja.

Upitano da li ih zabrinjava činjenica da će britanski državljanin biti suđen zbog korišćenja svojih osnovnih prava, Ministarstvo spoljnih poslova samo je potvrdilo da pruža podršku Britancu pritvorenom u Saudijskoj Arabiji i da je u kontaktu sa njegovom porodicom i lokalnim vlastima.

"Nije onaj stari"

Porodica el-Duša tvrdi da su saudijske vlasti sprečile britansku vladu da mu pruži konzularnu pomoć tokom prvih dva i po meseca pritvora. Iako sada imaju više saznanja o tome gde se nalazi i zašto je zatvoren, njegovi bližnji strahuju da mu od januara nisu davani lekovi za štitnu žlezdu i probleme s leđima. Kažu i da nekada izuzetno društven i sportski aktivan el-Duš, zvuči drugačije tokom telefonskih razgovora.

"U poslednjih nekoliko razgovora bila sam jako zabrinuta. Imam osećaj da je uplašen. Nije onaj stari" rekla je Nur.

Ovaj slučaj je još jedan podsetnik da su hapšenja u Saudijskoj Arabiji zbog objava na društvenim mrežama i dalje prisutna, uprkos tome što je u poslednje vreme oslobođeno nekoliko zatvorenika, uključujući i Asada el-Gamidija, brata britanskog disidenta, koji je takođe bio osuđeni zbog tvitova.

Autor: Dubravka Bošković