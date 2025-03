Troje dece ostavila da ih POJEDU KROKODILI! Kristijanove priče iz Etiopije lede krv u žilama

Po struci specijalista inženjerskih informacionih tehnologija, Kristijan Iličić mnogima je poznat. Za sebe ukratko kaže da je svetski putnik, trevel bloger i preduzetnik. Na društvenim mrežama ima na stotine hiljada pratilaca, a njegovi videi se izdvajaju ne samo po originalnosti, nego i po realnom prikazivanju mnogih destinacija.

Nedavno je Kristijan na svojim profilima otkrio da uskoro slede neverovatne priče iz Etiopije, njegovog najskorijeg putovanja. No, na mrežama je već otkrio neke detalje i možemo samo zamisliti šta nas očekuje kada izađu njegove dokumentarne emisije sa ove destinacije.

Naime, Kristijan je vreme u Etiopiji proveo i upijajući život u plemenu, gde je pored svakodnevnih radinosti imao priliku i da se upozna sa njihovim običajima, tradicijom i verovanjima.

"Ova majka rodila je petero dece. Troje je, odmah nakon poroda, morala ostaviti u šumi da ih pojedu krokodili i divlje životinje – jer su bila rođena kao mingi. Mingi su deca koju zajednica odbacuje ako su rođena bez odobrenja starešina ili im prvi nikne gornji, umesto donjeg zuba. Doneću vam neverovatne priče iz srca Afrike – priče koje ćete moći gledati na hrvatskoj nacionalnoj televiziji ove jeseni.", otkrio je u opisu ove fotografije.

Osim ovoga, ljude je zaprepastila i još jedan običaj iz plemena. Naime, Kristijana je zanimalo zašto sve žene imaju velike ožiljke po leđima, a odgovor koji je preneo publici ne možete ni zamisliti.

"Ožiljci koje dobiju nisu sramota – oni su ponos"

"One žele da ih bičuju. Ne zato što vole bol. Već zato što time pokazuju hrabrost, snagu, lojalnost, lepotu. U plemenu Hamar, duboko u dolini Omo u Etiopiji, žene same traže da ih bičuju tokom tradicionalne ceremonije inicijacije mladića u muškarce. Dok mladić preskače bikove kako bi dokazao svoju muškost i zrelost, žene – njegove sestre, rođake i prijateljice – staju ispred muškaraca i traže udarce. One ne pokazuju bol, ne plaču, ne odustaju. Ožiljci koje dobiju nisu sramota – oni su ponos.



Svaki rez na njihovim leđima priča priču – o odanosti porodice, o snazi žene, o tradiciji staroj stotinama godina.U njihovim očima, što više ožiljaka – to više poštovanja. Ovo nije lako gledati. I nije lako razumeti ako gledaš izvana. Ali upravo zato – ovo treba gledati otvorenog srca. Različitost nas ne bi trebala udaljiti – već nas naučiti kako postoji više istina, više vrednosti, više načina postojanja", napisao je Kristijan.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/