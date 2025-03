ZVALI SU ME IZ VRTIĆA NA RAZGOVOR Urnebesna priča mame iz Srbije: Ćerka je izjavila da se plaši da ide kući

Svaki roditelj se bar jednom u životu zatekao u situaciji gde ga dete potpuno nevino, ali krajnje nezgodno, „proda“ pred drugima. Bilo da su u pitanju izjave izvučene iz konteksta ili detinja kreativnost koja ponekad zvuči kao scenario za krimić, posledice su iste – osećaj panike dok pokušavaš da objasniš da ipak nisi najgori roditelj na svetu.

Upravo to se desilo jednoj mami kada je dobila poziv iz vrtića zbog izjave svoje ćerke. Šta je rekla? Da se plaši da ide kući. Na dodatno pitanje da li se oseća bezbedno, odgovor je bio jednostavno „ne“.

Naravno, realnost je daleko od drame – ispostavilo se da je krivac niko drugi do čudovište ispod kreveta.

"Zvali me iz vrtića na razgovor. Ćerka je izjavila nešto kao da se plaši da ide kući i tu složila neku pričicu kako se boji, ne može da spava večeras kući. Neko je pitao da li se ne oseća bezbedno kod kuće, na šta je ona rekla >>> da. Elem, da skratim priču, imamo čudovište ispod kreveta, a sa sinom ću posebno da se ispričam ova deca će me oterati u zatvor", napisala je ona na mreži X.

Ipak, ona nije usamljen slučaj – roditelji su u komentarima podelili slične bisere koje su im deca priredila. Od nespretno prenesenih priča do potpuno neverovatnih interpretacija porodičnih događaja, evo najboljih trenutaka kada su klinci svoje roditelje doveli u najnezgodnije moguće situacije.

Komentari roditelja:

"Od drugarice djevojčica u vrtiću izjavila da nju njena mama svaku noć šutira jer je strašno nestašna i to tako mora. Šutiranje je bilo tuširanje koje nije znala izgovoriti. Morala je ići na razgovor u vrtić i objasniti šta je šutiranje. Kao i to da ne idu u turić nego vrtić"

"Muž izveo ćerku, na klupi sjedi njegova koleginica iz srednje škole. Sjedne ćerka pored nje na klupu i pita je ova "Slušaju li te mama i tata? Slušaju samo tata baš puno prdi."Kaže ova legenda tužno, saosjećajno "I naš, srećo, i naš". Kaže muž kad nije u zemlju propao od sramote"

"Mlađi sin, 5 godina, sedi kod komšije automehaničara i kaže: A, što moji mama i tata piju rakije! Pri tom žena alergična na alkohol, a ja rakiju nikada nisam pio"

"Ćerka( tad jedva 17 kg) prvi razred zavalila drugu šamarčinu, 5 dana ih nosio na obrazu. Jer joj izgazio zekine uši(nešto pravili pred Uskrs). Odem kod učiteljice da popričamo kako da rešimo problem:

"Nema problema! Imao je 2 žuta, sad dobio crveni, ako".

"Kako bre ako?"

"Pa dva puta mu je rekla da će da ga bije i oba puta mi je sve ispričala šta je uradio i da ga je upozorila. Treći put nema priče", zabršila je učiteljica.

Nisam znala zbog kog da propadnem u zemlju - da li zbog ćerke ludače ili iste joj takve učiteljice", kaže ova mama.

"Dočekala me ljuta vaspitačica:" Zašto vi niste prijavili da vam je dete alergično?" - "Na šta?" - "Na grašak", otkrio je jedan tata.

"Ovo je baš neprijatno, znam ženu u Nemačkoj kojoj su uzeli ćerkicu, pola godine ništa nije znala, gde je, ni šta se dešava s njom. Inače u školi pričala kako ima nekog prijatelja koji je svaki dan posećuje kad mama i tata nisu kućo. Naravno izmislila, ali dok se dokazalo"

"U predškolskom kaže vaspitačica da ispričaju o svojim roditeljima, moja kći o mami sve naj, naj, a za tatu ovako: "Mene tata kada udari, zalepi me za zid". Tata je nikada nije udario, a ni grdio. Dođosmo svi na razgovor, ispostavilo se da je htela da kaže kako je tata jak"

"Sin moje kume slabo jeo, skoro ništa, nisi ga mogao naterati. Na slavi kod prijatelja kad su izneli posluženje izjavio "Hvala Bogu, mesecima nisam jeo meso". Ova u zemlju propala"

"Moj sin napravio neki nestašluk u obdaništu. Kad sam otišao po njega, on zagrlio vaspitačicu oko nogu i dere se iz sve snage: "Neću kući, ubiće me". Ja u šoku. Srećom vaspitačica me znala dobro i nekako smo ispregovarali njegov odlazak kući"

"Ja se hvalila u osnovnoj skoli, možda drugi, treći razred kako je tata bio u ratu (istina) i kako ispod bračnog kreveta imamo ZOLJU koju je tata doneo iz rata. I jeste doneo, ali praznu. Ali to nije sprečilo policiju da nam isti taj dan uleti u stan i odnese i zolju i tatu u Mup"

