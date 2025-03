Muškarcu presadili jetru svinje: Evo koliko dana je preživeo

Jetra genetski modifikovane svinje presađena je pacijentu koji je već bio moždano mrtav. Ta jetra normalno je radila u novom telu punih 10 dana, saopštili su naučnici iza ove revolucionarne transplantacije.

Operacija je obavljena u kineskoj bolnici Siđing u Sijanu, a veruje se da je ovo prvi put da je svinjska jetra presađena čoveku. Do sada su naučnici presađivali ljudima svinjsko srce i svinjski bubreg, a ideja mnogih je da svinjski organi mogu da budu most do transplantacije ljudskog organa, javio je Gardijan.

- Ovo je prvi put da smo pokušali da otkrijemo da li svinjska jetra može funkcioniše dobro u ljudskom telu i… da li može da zameni originalnu ljudsku jetru u budućnosti. Taj poduhvat je naš san – rekao je za Gardijan prof. Lin Vang, vođa ovog istraživanja.

Ovaj napredak je samo jedna u seriji transplantacija svinjskih organa od 2022. Hirurzi u Kini i SAD do sada su presađivali svinjska srca, bubrege i grudnu žlezdu pacijentima. Nekoliko njih je umrlo posle nekoliko meseci, ali su se neki oporavili i nastavili da žive, piše britanski list.

Najnovija procedura je obavljena na muškarcu od 50 godina koji je, nakon ozbiljne povrede glave, proglašen moždano mrtvim. Njegova jetra je bila zdrava, pa je tokom operacije od 10 sati organ genetski modifikovane minijaturne bama svinje usađen u njegovo telo kao dodatna jetra.

Svinja je prošla šest genetskih modifikacija čiji je cilj bio sprečanje odbacivanja organa od strane imunosistema. To je podrazumevalo deaktiviranje gena koji doprinoze proizvodnji šećera na površini ćelija svinje, što ljudski imunosistem napada, i uključivanje ljudskih proteina kako bi se jetra „humanizovala“.

#Chinese doctors successfully transplanted a genetically modified pig liver into a brain-dead human, marking a significant step toward alternative donor options for liver patients. Further trials are planned. @nature https://t.co/6aUdTsu3Po https://t.co/zTMM4LU5dx — Medical Xpress (@medical_xpress) 26. март 2025.

Nakon operacije, jetra svinje je pokazivala znake rada, uključujući proizvodnju žuči, koja pomaže u razbijanju masti u sistemu za varenje, kao i albumin, protein krvne plazme.

- Postojao je dobar dokaz kompatibilnosti, što je veoma uzbudljivo. Normalno, ako ubaciš u čoveka svinjski organ, on umire za nekoliko minuta zbog ekstremne reakcije tela – rekao je Piter Frend, profesor transplantacije na Univerzitetu u Oksfordu.

Tim koji je izveo operaciju, sve detalje opisao je u žurnalu Nature. Kako su naveli, nije jasno da li bi jetra uspela potpuno da održava pacijenta, jer je on već imao jetru, ali i zato što je uklonjenja nakon 10 dana na zahtev porodice.

- Nismo mogli da vidimo da li bi jetra svinje uspešno održavala pacijenta kome je otkazala jetra – rekao je Vang.

Profesor Muhamed Mohijudin, direktor programa ksenotransplantacije srca na Univerzitetu u Merilandu, ocenio je ovo kao veliki uspeh.

- Kada je reč o jetri, ne mora da se koristi do kraja života, već samo kao most dok ne bude dostupna ljudska jetra ili kao delimična podrška dok ne dođe do regeneracije jetre – rekao je on za Gardijan.

Autor: Snežana Milovanov