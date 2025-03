Beba rođena 3 meseca pre termina sa 700 grama! Prognoze su bile loše, a onda je zadivila sve (FOTO)

Beba rođena u 27. nedelji trudnoće sa samo 700 grama pobedila je sve prognoze i konačno stigla kući.

Šanse da beba rođena tri meseca pre termina preživi bez ozbiljnih zdravstvenih problema su male. Statistika pokazuje da prevremeno rođene bebe, posebno one iz 27. nedelje, često prolaze kroz dug i neizvestan oporavak.

Rođena je sa 700 grama

Ipak, mala Kejt iz Floride nadmašila je sva očekivanja. Rođena sa svega 700 grama, provela je skoro tri meseca u neonatalnoj intenzivnoj nezi. Posle 80 dana neprekidne borbe, konačno je napustila bolnicu sa 2,4 kilograma i spremna je za novi početak.

Kako bi proslavili ovaj trenutak, bolničko osoblje priredilo joj je malu svečanost. Kejt je obučena u crnu haljinicu i kapicu poput maturanata, a njenim roditeljima uručen je sertifikat u znak sećanja na ovu emotivnu pobedu.

