Teoretičari zavere masovno dele snimak s krunisanja kralja Čarlsa: Tvrde da su još tada uočili zlokoban znak posle kog je sve krenulo nizbrdo (VIDEO)

Čim se pronela vest da kralj Čarls ima rak, društvenim mrežama se kao virus proširio snimak "Kosača".

Kralj Čarls ponovo je podigao Britaniju na noge. Kako je saopštila Bakingemska palata, hitno je primljen u bolnicu zbog nuspojava nastalih tokom lečenja raka, a sve obaveze planirane za naredne dane su odložene. Dovoljno da teoretičari zavera i ostali koji su sumnjali u pozitivan ishod terapija podsete svet na zlokoban znak sa njegovog krunisanja...

Baš je baksuz, prokomentarisali su mnogi kada se početkom prošle godine pronela vest da je kralj Čarls bolestan i da mu je dijagnostikovan rak.U tom trenutku nije "sastavio" ni godinu dana na tronu, a čekao je na njega decenijama.

Njegova majka, kraljica Elizabeta, doživela je lepe godine. Dok je ona postala britanski monarh sa najdužim radnim vekom, on je važio za prestolonaslednika sa najdužim prinčevskim stažom.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i