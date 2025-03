Žena bacila 3,5 miliona evra u đubre: Srce mi je stalo, najgora greška ikada

Bračni par iz Velike Britanije priznaje da prolazi kroz “težak period”, nakon što su naprasno izgubili 3,5 miliona evra u Bitkoinima.

Sve je počelo kada je Eli Hart odlučila da pospremi kuću i naišla na USB stik. Nalazio se u ffioci sa starim računima, istrošenim baterijama, pa ga je bacila zajedno s ostalim smećem.

"U trenutku sam se razbolela"

“Pretpostavila sam da je to stari USB, iz mojih školskih dana, pa nisam puno razmišljala”, kazala je.

Nekoliko dana kasnije, suprug Tom nije mogao da pronađe mali stik i pitao je Eli da li ga je videla. Tada je nastala opšta panika.

“Čim mi je postavio pitanje, smrzla sam se. Odmah mi je sve bilo jasno. Srce mi je stalo. Rekla sam mu: ‘Mislim da sam ga bacila’. U trenutku sam se razbolela”, ispričala je žena.

HODLing bitcoin is a game of attrition.

Sorry for your loss.

Thanks for your sacrifice.https://t.co/SkjTScKShJ