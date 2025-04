Abi i Britani Hensel jedinstven su par sijamskih bliznakinja koje su svetu poznate po tome što dele jedno telo, ali imaju odvojene glave, mozgove i nervni sistem.

Sijamske bliznakinje Abi i Britani Hensel često su u centru pažnje medija. Od 2012. godine, njihova priča bila je tema dokumentarnih filmova i televizijskih emisija, uključujući i popularnu seriju "Joined for Life".

Abi i Britani jedinstven su par sijamskih bliznakinja koje su svetu poznate po tome što dele jedno telo, ali imaju odvojene glave, mozgove i nervni sistem. Rođene 7. marta 1990. godine, ove dve izuzetne žene postale su simbol nade, hrabrosti i prilagođavanja jer su kroz svoj život pokazale neverovatnu snagu i otpornost na izazove s kojima su se suočavale.

Dok su joiš bile bebe, njihovi roditelji nisu znali hoće li preživeti i kakav će njihov život biti. Iako su iz medicinske perspektive bile u velikom riziku, zbog napredne medicinske tehnologije, njihovi roditelji, Peti i Majk Hensel, odlučili su da ih odgajaju zajedno i podržavaju u njihovim naporima da vode što normalniji život.

Iako dele telo, Abi i Britani imaju potpuno odvojene organe, uključujući odvojena srca, pluća i želudac, što im omogućava da vode fizički odvojen život. Svaka od njih kontroliše polovinu tela, pa je njihova koordinacija ključna za funkcionisanje u svakodnevnom životu.

Porodica Hensel uvek je nastojala da pruži Abi i Britani što normalniji život. Uprkos fizičkim izazovima, obe su bile izuzetno aktivne i uspešne u školi, iako su morale da se nose sa različitim izazovima. Kroz školu su prolazile kao "poseban slučaj", ali su i dalje uživale u svim školskim aktivnostima. Iako su im bile potrebna dodatna prilagođavanja, poput prostora u učionicama i posebnih edukativnih metoda, uspele su da ostvare visoke akademske rezultate.

Tokom svojih školskih dana, Abi i Britani često su isticale kako im je najvažnije da budu normalne devojke kao i ostale, da imaju prijatelje i bave se aktivnostima poput drugih. Njihova povezanost je bila neverovatna, jer su razvile sposobnost da koordinišu pokrete u harmoniji, zahvaljujući međusobnom poverenju i komunikaciji.

Jedan pokret može da zahteva potpuno usklađivanje između njih dvoje. Od oblačenja do hodanja, sedenja, vožnje automobila i svakodnevnih aktivnosti, one moraju da rade u potpunoj harmoniji. To uključuje razgovore, kretanje, donošenje odluka, pa čak i izražavanje mišljenja.

Nakon završetka obrazovanja, Abi i Britani su se odlučile za karijeru u obrazovanju. Iako su bile predmet zanimanja medija, obe su pokazale želju da vode što privatniji život. Godine 2012. njih dve su zajedno diplomirale na Mineapoliskom Univerzitetu, gde su stekle diplomu iz obrazovnog smera, a kasnije su obavljale i učiteljski rad.

Njihova zajednička karijera je uspešna, iako nisu lako prihvatale sve medijske i društvene pritiske. Bez obzira na sve, Abi i Britani uspele su da ostvare svoje snove, održe pozitivnu energiju i pokažu svetu da život može da se živi s osmehom na licu, čak i ako je drugačiji od onog što mnogi smatraju "normalnim".

Što se tiče ljubavnog života, Abi je udata, ali nikakvi preterani detalji nisu poznati javnosti. Iako su u početku bile oprezne u vezi sa isticanjem u medijima, vremenom su shvatile kako mogu da iskoriste svoju priču za podizanje svesti o životu sijamskih bliznakinja i važnosti prihvatanja.

Njihova priča pružila je inspiraciju milionima ljudi širom sveta i postala simbol snage i otpornosti. Kroz svoju javnu prisutnost, Abi i Britani pokušale su da edukuju ljude o izazovima s kojima se suočavaju sijamske bliznakinje, a takođe su podigle svest o važnosti društvene prihvaćenosti.



Autor: Jovana Nerić