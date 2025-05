Google je promenio logo, prvi put za 10 godina: Treba vam oko sokolovo da biste primetili razliku (FOTO)

Ako nešto nije pokvareno, zašto ga popravljati? Čini se da je to logika iza gotovo neprimetnog redizajna loga kompanije Google i prepoznatljivog slova "G" koji je poslednji put promenjene 2015. godine.

Nova verzija spaja crvene, žute, zelene i plave segmente u glađi gradijent, osmišljen da deluje modernije, prilagođenije ekranima i blago "veštačko-inteligentno".

Ovako će izgledati nova Android platforma: Google navodno slučajno otkrio veliki redizajn

Google čak nije ni promovisao ovu suptilnu promenu, ali ona nije prošla nezapaženo — usledile su pomešane reakcije, od pohvala, preko zbunjenih mimova, do korisnika koji su se zapitali da li im se pogoršao vid.

Google has updated its logo for the first time in 10 years pic.twitter.com/fnmhdnD7ND