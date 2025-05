Pitala ChatGPT da joj gleda u šolju pa zbog odgovora podnela papire za razvod, a muža isterala iz kuće

Izvor: Pink.rs, Foto: TGA /(Türkiye Tourism Promotion and Development Agency) | |

Grkinja podnela papire za razvod nakon razgovora sa ChatGPT-om.

Poslala mu fotografije taloga kafe, a AI je "otkrio" znakove neverstva njenog supruga

Jedna Grkinja okončala je brak dug 12 godina jer joj je to, na indirektan način, savetovao ni manje ni više nego ChatGPT!

Naime, nakon što je skuvala kafu za sebe i muža, slikala je talog u šoljicama i zamolila ChatGPT da joj protumači šta vidi, prateći sve popularniji trend AI-pomoćne taseografije (gatanja po talogu kafe). Četbot je, navodno, "video" znakove neverstva – konkretno, da njen muž mašta o ženi čije ime počinje slovom "E" i da ta žena pokušava da uništi njihovu porodicu.

Naravno, ona je, bez razgovora s suprugom, već nakon par dana podnela zahtev za razvod.

"Uvek je bila sklona tome da prati trendove. Jednog dana je napravila kafu i pomislila da bi bilo zabavno da slika šoljice i traži od ChatGPT da im 'pročita’ talog'", rekao je muž u jednoj grčkoj jutarnjoj emisiji.

"Smejao sam se tome u prvi mah"

On ništa od ovoga nije shvatao ozbiljno.

"Smejao sam se tome jer su za mene to gluposti. Međutim za nju nisu bile... Ubrzo nakon što je ChatGPT sve to napisao, rekla mi je da napustim kuću, obavestila decu o razvodu, i sledeće što je usledilo bio je poziv njenog advokata", rekao je on.

Kako nije pristao na sporazumni razvod, tri dana kasnije dobio je sudske papire.

Njegov advokat sada vodi spor tvrdeći da AI-generisana interpretacija taloga nema pravnu težinu.

"On je nevin dok se ne dokaže suprotno", rekao je advokat za Greek City Times.

I ranije bila sklona sličnim stvarima

Prema rečima muža, ovo nije bio njen prvi susret sa alternativnim verovanjima. Pre toga je skoro godinu dana sledila astrološke prognoze.

Razvod je pokrenuo lavinu komentara na grčkim društvenim mrežama, a oglasili su se i pravi taseografi koji su brzo istakli da se gatanje ne radi samo fotografisanjem ostataka taloga. Tradicionalna gatanja uključuju i analizu pene, pokreta šolje i tanjira. Ovo nije bilo proročanstvo – već samo algoritmi koji su radili svoj posao.

Ipak, brak se raspao ne pod težinom izdaje ili laži, već pod interpretativnom moći četbota obučenog da dopunjuje tekst.

Za sve one koji bi možda isto ili slično pitanje postavili veštačkoj inteligenciji, treba napomenuti da ona nije svesna i da nema sposobnost razumevanja ili prosuđivanja stvarnosti!

Autor: S.M.